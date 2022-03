Final da Copa do Nordeste 2022: data, horário, estádios, e mais da decisão

As finais da Lampions League 2022 estão definidas. Fortaleza e Sport duelam na finalíssima, que definirá o campeão em partidas de ida e volta.

O Fortaleza conquistou sua vaga no último sábado (26), com a vitória por 2x0 contra o Náutico, com gols de Robson e Silvio Romero. O Sport se classificou no confronto com o CRB, disputado na Arena de Pernambuco neste domingo (27), com dois gols marcados por Javier Parraguez e um de Luciano Juba.

Quando e onde será disputada a final da Copa do Nordeste 2022?

A decisão do Paulistão 2022 será disputada em duas partidas, nas casas de Fortaleza e Sport. O primeiro confronto está agendado para a próxima quinta (31), na Arena de Pernambuco, às 21h35.

A partida de volta ficou para o próximo domingo, 03 de abril, às 18h30, no estádio do Fortaleza, o Castelão. O vencedor do placar agregado fica com a taça de campeão, e no caso de empate, o campeonato será decidido nos pênaltis.

FINAL DEFINIDA! TEREMOS DUELO DE LEÕES ENTRE @FORTALEZAEC E @SPORTRECIFE! FORTALEZA, RECIFE E O NORDESTE VÃO PARAR COM ESSA FINAL INÉDITA! AGORA É TUDO OU NADA PELA ORELHUDA! 🦁🏆🌵 pic.twitter.com/ITUxW5LKRI — Copa do Nordeste #Final (@CopaDoNordeste) March 28, 2022

Qual é o valor da premiação para o campeão e para o vice-campeão da Copa do Nordeste 2022?

No caso dos finalistas, o segundo colocado fica com R$ 500 mil, enquanto o grande campeão arrecada R$ 1 milhão, além da taça.

Como Fortaleza e Sport chegaram até a final?

O Leão do Pici chegou até a final da Copa do Nordeste 2022 de forma invicta, com a melhor campanha da competição. Com apenas sete gols sofridos em toda campanha e 24 bolas na rede a favor, o Fortaleza decide em casa.

Fortaleza 5 x 0 Sousa

Floresta 0 x 2 Fortaleza

Fortaleza 1 x 1 Ceará

Náutico 2 x 2 Fortaleza

Botafogo-PB 1 x 1 Fortaleza

Fortaleza 3 x 1 Bahia

Altos 1 x 1 Fortaleza

Fortaleza 2 x 0 CRB

Fortaleza 5 x 1 Atlético-BA

Fortaleza 2 x 0 Náutico

Apesar do começo complicado na competição, com apenas duas vitórias em seis partidas, o Sport se recuperou e alcançou a terceira melhor campanha no grupo A.