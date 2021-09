Final da Copa do Mundo de Futsal 2021: quando é, horário, onde assistir e mais da decisão

A Argentina bateu o Brasil e é a primeira finalista; Portugal e Cazaquistão decidem a outra vaga

Está chegando a hora da decisão da Copa do Mundo de Futsal de 2021. A Argentina é a primeira finalista e espera a outra semifinal para conhecer o seu adversário na disputa pelo título mundial neste domingo (3), às 14h (de Brasília).

Os finalistas, até aqui, já disputaram seis jogos nesta edição da Copa do Mundo e, agora, chegaram ao mais importante de todos. A Argentina, que venceu cinco dos deulos e empatou apenas um (contra a Rússia nas quartas de final), foi a primeira a se classificar e aguarda o jogo entre Portugal e Cazaquistão, nesta quinta-feira (30), às 14h (de Brasília), para conhecer seu adversário.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Para te deixar preparado para a final, a Goal te conta tudo o que você precisa saber sobre esta decisão:

Índice

Final da Copa do Mundo de Futsal: data e local da partida

JOGO Argentina x a definir (Portugal ou Cazaquistão) DATA Domingo, 3 de outubro de 2021 LOCAL Arena Kaunas - Kaunas, LIT HORÁRIO 14h (de Brasília)

Voltar ao início

Qual será a equipe de arbitragem na final da Copa do Mundo de Futsal?

A equipe de arbitragem da grande final da Copa do Mundo de Futsal ainda não foi divulgada pela Fifa, organizadora do torneio, que neste ano está acontecendo na Lituânia.

Voltar ao início

Como foram as semifinais da Copa do Mundo de Futsal?

🏆 #FutsalWC #Lituania2021 🇱🇹



💪 ¡Sí, en la final del Mundo otra vez! 💪



🗣 ¡PORQUE LOS JUGADORES ME VAN A DEMOSTRAR! 🗣



🇦🇷 ¡Vamos, Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/sMg0IgLbwW — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 29, 2021

Na primeira semifinal, entre Brasil e Argentina, os hermanos abriram 2 a 0 contra a Amarelinha ainda no primeiro tempo. Apesar do gol de Ferrão e de um belo jogo, o Brasil não conseguiu igualar o placar e acabou eliminada. A Argentina, que fez um ótimo trabalho defensivo, principalmente no final da partida, ficou com a vaga e vai defender o título conquistado em 2016.

Voltar ao início

Quais foram as campanhas dos finalistas na Copa do Mundo de Futsal?

ARGENTINA

JOGO FASE DATA GOLS Argentina 11 x 0 Estados Unidos Grupo F 14 de setembro de 2021 Claudino (2x), Basile, Brandi (4x), Rescia (2x), Cuzzolino, Borruto Argentina 4 x 2 Sérvia Grupo F 17 de setembro de 2021 Brandi, Borruto, Vaporaki, Aksentijevic (contra); Lazarevic, Rakic Irã 1 x 2 Argentina Grupo F 20 de setembro de 2021 Hassan Zadeh; Stazzone, Cuzzolino Argentina 6 x 1 Paraguai Oitavas de final 23 de setembro de 2021 Claudino Basile, Taborda, Stazzone, Bolo Alemany, Borruto; Mareco Rússia 1 (4) x (5) 1 Argentina Quartas de final 26 de setembro de 2021 Antoshkin; Cuzzolino Brasil 1 x 2 Argentina Semifinal 29 de setembro de 2021 Ferrão; Borruto, Vaporaki

Voltar ao início

Onde assistir à final da Copa do Mundo de Futsal?

O torcedor poderá assistir à final da Copa do Mundo de Futsal nos canais do Grupo Globo. Na TV aberta, a opção é a Rede Globo, enquanto o SporTV é a alternativa na TV fechada, ou seja, por assinatura.

Confira o número do SporTV nas principais operadoras de TV por assinatura.

Voltar ao início