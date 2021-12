Final da Copa do Brasil 2021: análise e melhores apostas da Betano

Para muitos clubes brasileiros, o desgastante ano de 2021 já chegou ao fim junto com a rodada final do Brasileirão, realizada na noite da última quinta-feira. Alguns até liberaram elenco e comissão técnica de férias antecipadas antes mesmo do término oficial da competição nacional.

Porém, duas equipes seguem firmes e fortes em busca de mais um título de expressão para fechar 2021 com chave de ouro, como são os casos de Atlético-MG e Athletico-PR, que já se sagraram campeões do Brasileirão e da Copa Sul-Americana, respectivamente, mas vão duelar na próxima semana em busca do título da Copa do Brasil.

As duas equipes foram xarás por muito tempo, sendo os dois “Atléticos” de maior relevância do futebol brasileiro até o Rubro-negro paranaense dar uma repaginada na sua imagem alterando nome e escudo.

O primeiro duelo desta grande final está marcado para acontecer neste domingo (12), às 17h30 de Brasília, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Enquanto a partida de volta será realizada na quarta-feira (15), às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba.

A temporada do Atlético Mineiro

Investindo pesado na montagem de um elenco vencedor, a diretoria do Galo não mediu esforços para anunciar contratações de peso, desde o atacante Hulk, ao técnico Cuca, passando por atletas de alto nível, que jogam por suas seleções nacionais o transformou a equipe em favorita nas casas de apostas como a Betano.

O projeto vencedor do Atlético começou a temporada conquistando o título do Campeonato Mineiro, do qual entrou cotado com enorme favoritismo e fez valer o seu elenco estrelado para se isolar ainda mais como o maior campeão de Minas Gerais, alcançando seu 46º título ao derrotar o América-MG na grande final.

Na Libertadores, o alvinegro caiu nas semifinais para o Palmeiras, de forma invicta, depois de ter a melhor campanha da fase de grupos e eliminar os poderosos Boca Juniors e River Plate nos playoffs.

No Brasileirão, o Galo forte e vingador assumiu a liderança ainda no primeiro turno e não largou mais o osso, vencendo a competição de forma antecipada e relativamente tranquila, com ampla diferença de pontos com relação aos demais concorrentes.

Pela Copa do Brasil, os mineiros entraram diretamente na terceira fase da competição e deixaram pelo caminho equipes como Remo, Bahia, Fluminense e Fortaleza para chegar até esta grande final.

A temporada do Athletico-PR

Pelo lado do Furacão, a equipe tem se caracterizado nos últimos anos por ser um exemplo a ser seguido na parte da gestão financeira e na condução de seu departamento de futebol, aumentando sua relevância para o futebol brasileiro a cada ano que passa.

A temporada de 2021 do Rubro-negro paranaense já valeu a pena pela conquista da Copa Sul-Americana em uma campanha com a cara do Athletico, de forma improvável e superando diversas adversidades em sua trajetória para o segundo título do torneio, tendo conquistado o primeiro em 2018.

O CAP tem se tornado um verdadeiro expert em competições de mata-mata e já chegou a se sagrar campeão da própria Copa do Brasil de forma inédita em 2019, conhecendo muito bem o caminho para o sucesso. Mesmo sem que as casas de apostas como a Betano os considerem favorito no inicio destas competições.

Com a política de não utilizar sua equipe principal no estadual, o Athletico-PR sequer chegou à final do Campeonato Paranaense e, pelo Brasileirão, também passou por momentos de altos e baixos, chegando a liderar a competição nas primeiras rodadas, mas por priorizar os torneios de mata-mata acabou deixando a Série A de lado em diversas oportunidades.

Nesta edição da Copa do Brasil, o Furacão entrou diretamente na terceira fase contra o Avaí e superou os catarinenses assim como Atlético-GO, Santos e Flamengo nas fases posteriores, se consolidando como um dos finalistas ao bater o Flamengo por 3 a 0 em pleno Maracanã.

Prováveis escalações e desfalques

Com a vantagem de jogar em Belo Horizonte este primeiro duelo, os mineiros chegam com status de favoritos para encarar os paranaenses neste fim de semana e o técnico Cuca poderá contar com o que há de melhor à sua disposição no elenco, uma vez que o único desfalque confirmado é do experiente zagueiro Réver, que se recupera de lesão.

O treinador também terá os retornos de seus principais jogadores, que foram poupados da partida contra o Grêmio, no meio de semana, pelo Brasileirão.

A provável escalação do Atlético-MG para este domingo tem: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho; Hulk, Diego Costa e Keno.

Já o técnico Alberto Valentim, pelo lado do Athletico, também adotou a estratégia de preservar seus titulares na quinta-feira com foco total no duelo decisivo deste domingo.

Dentro de campo a expectativa é de que o comandante rubro-negro possa repetir a formação titular que foi campeã da Sul-Americana e deve ir a campo com: Santos; Nicolas Hernandez, Thiago Heleno e Pedro Henrique; Abner, Léo Citadini, Erick, Marcinho, David Terans, Nikão e Renato Kayser.

Dica de aposta para Atlético-MG x Athletico-PR Betano

Este confronto põe frente a frente duas equipes de características ofensivas e que balançaram as redes em simplesmente todos os oito jogos de suas respectivas campanhas até esta grande final, sendo raras as vezes em que fizeram menos de dois gols cada. Estes mercados estão disponíveis na Betano.

A ausência do critério de “gol qualificado fora de casa” na Copa do Brasil também tem permitido que mandantes e visitantes joguem de forma mais leve, sem toda aquela tradicional preocupação em não ter sua defesa vazada e mais preocupados com o resultado em si, o que tem protagonizados jogos bem mais interessantes nesta edição do torneio.

Ciente das dificuldades que deve encontrar na Arena da Baixada, no jogo da próxima quarta-feira, o Galo mineiro é quem tende a tomar a iniciativa ofensiva do duelo, na tentativa de largar na frente assim como fez contra o Fortaleza, nas semifinais, quando venceu o jogo de ida por 4 a 0 praticamente selando sua vaga na final.

Mais artigos abaixo

Em contrapartida, Alberto Valentim provou contra o Flamengo, nas semis, ao vencer por 5 a 2 no agregado, que sabe explorar muito bem os contra-ataques e pode se dar ao luxo de deixar a posse de bola com os donos da casa para apostar na velocidade de seus jogadores, visando encontrar brechas na zaga alvinegra.

Por envolver um confronto entre duas equipes com excelentes ataques, a expectativa de todos é de que Atlético-MG e Athletico-PR protagonizem um embate bastante movimentado e de muitos gols no Mineirão, sendo um prato cheio para uma aposta pré-jogo no mercado de Over 2.5 gols, com cotações bem atraentes.

Dica de aposta: Mais de 2.5 gols com odds de @2.00 na Betano