Final do Campeonato Mineiro: onde assistir, data, horário e mais da decisão

Atlético-MG aguarda o confronto entre América-MG x Cruzeiro para conhecer o seu adversário na decisão do estadual

A 107ª edição do Campeonato Mineiro está chegando ao fim e o torcedor já conhece um dos finalistas: o Atlético-MG eliminou o Tombense após o placar agregado por 4 a 1 e está na final pela 15ª vez seguida no estadual, enquanto o Cruzeiro foi derrotado pelo América-MG por 2 a 1 no primeiro jogo, e agora busca reverter a desvantagem para garantir a classificação. O duelo de volta será disputado neste domingo (9), às 16h (de Brasília).

QUANDO SERÁ A FINAL DO CAMPEONATO MINEIRO 2021?



Foto: Pedro Souza / Divulgação Atlético-MG

A final será decidida em dois jogos. Inicialmente, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), marcou o primeiro jogo para o dia 16 de maio, e o segundo para o dia 23.

AS CAMPANHAS DAS EQUIPES NO CAMPEONATO MINEIRO

JOGOS DO ATLÉTICO-MG

Atlético-MG 3 x 0 URT - 28 de fevereiro de 2021

Tombense 1 x 2 Atlético-MG - 4 de março de 2021

Atlético-MG 4 x 0 Uberlândia - 7 de março de 2021

Patrocinense 1 x 3 Atlético-MG - 13 de março de 2021

Atlético-MG 3 x 0 Coimbra - 19 de março de 2021

Caldense 2 x 1 Atlético-MG - 1 de abril de 2021

Atlético-MG 3 x 1 América-MG - 4 de abril de 2021

Atlético-MG 1 x 0 Pouso Alegre - 7 de abril de 2021

Cruzeiro 1 x 0 Atlético-MG - 11 de abril de 2021

Atlético-MG 2 x 1 Boa Esporte - 18 de abril de 2021

Athletic 0 x 1 Atlético-MG - 24 de abril de 2021

Tombense 0 x 3 Atlético-MG - 1 de maio de 2021

Atlético-MG 1 x 1 Tombense - 8 de maio de 2021

JOGOS DO CRUZEIRO

Uberlândia 1 x 1 Cruzeiro - 27 de fevereiro de 2021

Cruzeiro 0 x 1 Caldense - 3 de março de 2021

URT 0 x 2 Cruzeiro - 6 de março de 2021

Cruzeiro 1 x 0 Athletic - 14 de março de 2021

Amércia-MG 1 x 0 Cruzeiro - 21 de março de 2021

Cruzeiro 0 x 0 Tombense - 1 de abril de 2021

Boa Esporte 0 x 1 Cruzeiro - 4 de abril de 2021

Coimbra 0 x 2 Cruzeiro - 7 de abril de 2021

Cruzeiro 1 x 0 Atlético-MG - 11 de abril de 2021

Pouso Alegre 1 x 0 Cruzeiro - 18 de abril de 2021

Cruzeiro 4 x 0 Patrocinense - 25 de abril de 2021

Cruzeiro 1 x 2 América-MG - 2 de maio de 2021

JOGOS DO AMÉRICA-MG

América-MG 1 x 0 Boa Esporte - 27 de fevereiro de 2021

Athletic 0 x 1 América-MG - 3 de março de 2021

Pouso Alegre 1 x 2 América-MG - 6 de março de 2021

América-MG 0 x 1 Caldense - 13 de março de 2021

América-MG 1 x 0 Cruzeiro - 21 de março de 2021

Uberlândia 1 x 2 América-MG - 1 de abril de 2021

Atlético-MG 3 x 1 América-MG - 4 de abril de 2021

América-MG 1 x 1 Patrocinense - 8 de abril de 2021

Tombense 2 x 1 América-MG - 11 de abril de 2021

América-MG 2 x 0 Coimbra - 17 de abril de 2021

URT 0 x 5 América-MG - 25 de abril de 2021

ONDE ASSISTIR À FINAL DO CAMPEONATO MINEIRO?

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir a decisão, enquanto na TV aberta, a TV Globo (para MG), também vai passar os dois jogos.