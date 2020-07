Final Arsenal x Chelsea é a chance perfeita para David Luiz salvar o ano

Em sua carreira por clubes, o zagueiro talvez nunca tenha recebido tantas críticas quanto na atual temporada; FA Cup agora é salvação

A percepção do torcedor de futebol em relação a David Luiz teve um antes e depois com o 7 a 1 da sobre a seleção brasileira, na semifinal da de 2014. Entretanto, nas atividades de clubes o zagueiro seguiu forte: continuou a conquistar títulos pelo e, depois, pelo . Mas nesta sua primeira campanha pelo , o defensor virou alvo de críticas como talvez nunca tivesse sido por causa de suas exibições na Premier League. A chance de encerrar a temporada 2019-20 com um título da lhe dá, justamente contra o clube onde teve seus melhores momentos, a oportunidade de tirar ao menos algo de positivo em meio a tudo isso.

Quando retornou ao Chelsea em 2016, depois de pouco mais de dois anos no PSG, David já era um ídolo dos Blues – por quem havia conquistado uma , além de outros troféus – e aumentou esta idolatria nas últimas três campanhas com os azuis de Londres. Na última delas, sob o comando de Maurizio Sarri, viveu bons momentos na caminhada da equipe até o título de sobre o Arsenal. Pouco depois, para a surpresa de todos, o brasileiro trocava de lado entre os rivais da capital inglesa, indo para a parte vermelha, opção que causou revolta de muitos torcedores dos Blues.

Último troféu de David Luiz com o Chelsea foi justamente sobre o Arsenal (Foto: Getty Images)

Por que o divórcio? O novo técnico e ex-companheiro de time de David, Frank Lampard, não tinha o brasileiro como primeira opção para sua defesa. E o defensor, por sua vez, queria seguir em busca de desafios mantendo a sua média de participações em campo.

“Ele deixou claro que tinha uma ideia um pouco diferente da minha. E eu tive uma oportunidade de receber a proposta do Arsenal, que é um grande clube. Continuo com todo respeito pelo Chelsea. Nunca é fácil para as pessoas entender tudo o que se passa, mas acho que minha decisão foi em prol para respeitar também o Chelsea e o treinador novo, que queria implementar uma filosofia diferente no clube”, disse David Luiz ao podcast Correspondentes Premier.

“Eu poderia ficar no Chelsea, recebendo o meu dinheiro, e não tentando algo novo, mas na vida eu acho que a gente deve tentar, buscar coisas novas... a melhor forma de ter respeitado o Chelsea foi ter deixado o novo treinador trabalhar da maneira que ele gostaria”, completou, deixando evidente tanto a sua opção quanto o fato de que o seu status em Stamford Bridge estava prestes a diminuir a partir do momento em que Lampard retornou para assumir o comando do time.

Lampard acertou ao abrir mão de David Luiz?

Divórcio, mas com respeito (Foto: Getty Images)

Com um elenco recheado de jovens e sem poder contratar por causa de uma punição da FIFA, o Chelsea viveu uma temporada anormal se comparada aos últimos anos de grandes investimentos. Ainda perdeu Eden Hazard, seu grande craque, para o . Exatamente por todo este cenário, que invocava muitas dúvidas em meio ao primeiro trabalho de Lampard como treinador na primeira divisão inglesa, a campanha 2019-20 pode ser vista como um sucesso em Stamford Bridge: além de finalista na FA Cup, a missão principal, que era se classificar para a próxima Champions League, foi alcançada. O futuro agora reserva boas expectativas, com a promessa de grandes contratações para voltar a disputar os principais títulos.

Mas o calcanhar de Aquiles deste Chelsea 19-20 foi justamente o desempenho defensivo. O time treinado por Lampard costumeiramente viu suas redes serem balançadas. Na comparação com a temporada anterior, os Blues comandados por Maurizio Sarri e que tinham David Luiz sofreram menos gols no total (58 a 73) e na média por jogos considerando todas as competições (0.9 tentos contra por partida contra 1.3).

Com David Luiz no Chelsea seria diferente? Não há resposta possível, a não ser novas perguntas: qual David Luiz? Como ele se adaptaria ao time que, na Premier League, foi o que mais concedeu gols em contra-ataques (8) e que, dentre as principais potências, foi a que terminou com o pior registro defensivo (sofreu 54 tentos)? Esta deficiência da equipe de Lampard começa na recomposição defensiva nas transições, seguindo até o desempenho do goleiro Kepa Arrizabalaga.

Qual é o saldo de David Luiz no Arsenal?

David Luiz vê o cartão vermelho durante empate com o Chelsea (Foto: Getty Images)

A certeza é que o David Luiz versão 2019-20 dificilmente se sairia bem em algum time da elite inglesa. É claro que o Arsenal sofreu com um trabalho ruim do técnico espanhol Unai Emery, demitido ao longo da temporada para a chegada do também hispânico Mikel Arteta. É algo que tem que ser levado em consideração, mas é impossível ignorar os números individuais do zagueiro de 33 anos.

David Luiz cometeu cinco pênaltis nesta Premier League, mais do que 11 clubes. Nunca um jogador ocasionou tantas penalidades máximas em uma única campanha do certame. Mas não foi apenas isso. O brasileiro protagonizou vários erros, com uma partida em especial simbolizando o ponto mais baixo: frente ao , entrou no lugar de um lesionado Pablo Marí, falhou feio no lance do primeiro gol adversário e ainda recebeu o cartão vermelho após cometer um pênalti. Tudo isso em 29 minutos na derrota por 3 a 0 em duelo válido pela 28ª rodada.

Mas foi justamente contra o City, desta vez na semifinal da FA Cup, que David Luiz mostrou valores que explicam como ele vem, há décadas, defendendo clubes grandes, e que motivaram até elogios feitos por Pep Guardiola, treinador dos Citizens, antes da vitória por 2 a 0 dos Gunners – onde o zagueiro foi exaltado como melhor em campo.

Esta irregularidade em extremos, uma exibição das piores possíveis seguida de uma das melhores pouco depois, inspirou uma das perguntas feitas a Frank Lampard na entrevista coletiva realizada na véspera da grande decisão. O treinador do Chelsea vê um Arsenal vulnerável pela presença de seu ex-companheiro de time na zaga?

“O que eu tenho por David é um grande respeito. Ele foi meu companheiro de time na Champions League de 2012 e a ligação entre todos daquele elenco era muito forte. David foi uma grande personalidade, um grande jogador ali. Quando eu penso na preparação do time contra um Arsenal que tem o David, sei o quão bom ele pode ser e o quanto pode influenciar sua equipe. Eu olho ele desta forma”, disse Lampard.

Já Mikel Arteta, que tendo David Luiz entre seus titulares ainda não conseguiu bater o Chelsea (perdeu um clássico e empatou o outro, em partida na qual o brasileiro foi expulso ao cometer um pênalti após erro defensivo de Mustafi, seu companheiro naquela noite), espera ver no gramado de Wembley uma atuação parecida à mais recente de seu defensor contra o City.

“Será um dia muito especial para ele, por jogar contra sua antiga equipe, e espero que ele faça um jogo como fez contra o City na semifinal”, afirmou o espanhol.

Com David Luiz o irregular Arsenal não tem uma defesa nada confiável, e sem o seu antigo xodó o Chelsea também está longe de ser um exemplo de segurança na retaguarda. Em meio a diferentes narrativas, é um cenário que contribui para dar ainda mais emoção à final da FA Cup – que terá transmissão exclusiva do DAZN.

Se a taça pode ser uma cereja no bolo da primeira temporada de Lampard como treinador do Chelsea, para Arsenal e David Luiz é inegável o caráter salvador de um eventual título.