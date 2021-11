Finais da Libertadores e Sul-Americana: o que você precisa saber para entrar no Uruguai?

Montevidéu, capital do Uruguai, será palco da final da Copa Libertadores da América entre Palmeiras e Flamengo. Além disso, a cidade recebe também a final da Copa Sul-Americana entre Athlético-PR e Red Bull Bragantino e a final da Copa Libertadores Feminina.

Com a volta do público nos estádios e a reabertura das fronteiras (desde o dia primeiro de novembro), os uruguaios esperam receber mais de 50 mil brasileiros nas próximas semanas. Sendo assim, o Consulado-Geral do Brasil em Montevidéu, públicou uma série de orientações para os torcedores que viajarão ao país.

Abaixo, confira tudo o que você precisa saber para entrar no país e assistir aos jogos:

NORMAS DE SAÚDE PARA A ENTRADA DE ESTRANGEIROS AO URUGUAI:

MAIORES DE 18 ANOS

- Necessário estar vacinado contra a COVID-19 com as duas doses ou dose única. É preciso comprovar a vacinação completa pelo menos 15 dias e até 9 meses antes da viagem. O comprovante pode ser obtido no aplicativo Conecte SUS Cidadão.

- Apresentar teste RT-PCR negativo, realizado até 72 antes do embarque ou ingresso por via terrestre.

- Viajantes que tiveram a COVID-19 dentro dos últimos 90 dias da entrada no país deverão apresentar teste RT-PCR ou teste de pesquisa de antígeno realizado entre 90 e 20 dias antes da viagem.

MENORES DE 18 ANOS

Necessário apresentar teste RT-PCR negativo realizado em até 72 horas antes da viagem. Os menores de 6 anos estão dispensados de apresentar o teste.

Será exigido a realização de um novo teste RT-PCR no sétimo dia de estada no país, caso se aplique.

Os turistas brasileiros podem permanecer em território uruguaio por até 90 dias (renováveis por mais 90). Brasileiros que excedam esse período estão sujeitos à multa.

DOCUMENTÁRIOS NECESSÁRIOS

- Passaporte válido OU RG válido e expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Federação. RG antigos ou em mau estado podem não ser aceitos pelas autoridades migratórias uruguaias OU

- CRNM (Carteira de Registro Nacional de Migração, antiga RNE) válida e expedida pela Polícia Federal, se for estrangeiro residente no país

*CNH e carteiras profissionais não são aceitas pelas autoridades para ingresso no país

– Comprovação de seguro médico com cobertura no Uruguai (com cobertura para COVID-19)

-Declaração jurada de saúda, disponível no app Coronavírus UY ou na página do Ministério da Saúde Pública Uruguaio.

PARA OS VIAJANTES DE CARRO

– Além da identificação do motorista e passageiros, e do documento original do veículo*, é exigido o seguro “Carta Verde”, do Mercosul, para a entrada em território uruguaio com veículo brasileiro. Consulte uma companhia de seguros antes de ingressar em território uruguaio.

– Não é necessário portar carteira de habilitação internacional para dirigir no Uruguai. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apenas no modelo impresso, é aceita pelas autoridades uruguaias, sempre que esteja vigente e em bom estado de conservação. Mas lembre-se: a CNH não vale como documento de viagem para o ingresso no Uruguai

– É obrigatório o uso de faróis acesos no tráfego de veículos nas cidades e nas estradas uruguaias, não importa se de dia ou à noite

– Para condutores de veículos, aplica-se tolerância zero quanto ao consumo de bebidas alcóolicas. Motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool estão sujeitos a multa, retenção da carteira de habilitação e, em algumas circunstâncias, também à apreensão do veículo. Em caso de recusa do teste de bafômetro, vale a palavra da autoridade policial

*É necessária autorização do proprietário do veículo, registrada em cartório ou com firma reconhecida em cartório e devidamente apostilada no Brasil, para ingressar no país com veículo em nome de terceiro, inclusive se esse for instituição financeira (quando, por ter sido o bem adquirido por meio de financiamento, estiver sob alienação fiduciária em benefício daquela instituição). O cônjuge ou familiares do proprietário, até o segundo grau, também podem conduzir o veículo, sem necessidade de autorização expressa, desde que possam comprovar, por documentos oficiais, o vínculo familiar

PARA RETORNAR AO BRASIL

Para o reingresso no Brasil, estão válidas as regras relacionadas à fronteira brasileira:

– Por via aérea, deve-se apresentar teste RT-PCR ou antígeno feito em até 72 horas antes da viagem

– Por via terrestre, no momento, não há regulamentações deste tipo. As fronteiras terrestres seguem fechadas para estrangeiros. Só podem entrar no Brasil por via terrestre brasileiros ou residentes legais.

MAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES

– Confirme que o seu cartão de crédito ou débito está habilitado para saques e transações no exterior antes de vir ao Uruguai. A moeda utilizada é o peso uruguaio e é possível trocar reais ou dólares por pesos em casas de câmbio. Não existem bancos brasileiros no Uruguai

EMERGÊNCIAS – PLANTÃO CONSULAR

– Contatos do Consulado-Geral do Brasil em Montevidéu:

Mais artigos abaixo

• (598) 2901-2024

• Para emergências*, ligue ou envie um WhatsApp: (598) 91 300-301

*Situações de emergências são apenas aquelas que envolvem risco à vida, à segurança ou à dignidade humana de cidadãos brasileiros no exterior. Se sua situação não se encaixa nestes parâmetros, entre em contato no horário normal de atendimento, que é de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.