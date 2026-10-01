A saída antecipada do retiro da seleção portuguesa revela algo que sempre esteve presente na carreira de Cristiano Ronaldo: sua relação com a própria importância oscila há anos entre profissionalismo extraordinário e acentuado egocentrismo. Agora, mais uma vez, o segundo aspecto prevaleceu.

Quem, porém, lidera uma seleção nacional como capitão carrega responsabilidade. Mesmo quando o próprio papel diminui - e especialmente nesse momento. Ronaldo havia sido mandado pelo técnico Jorge Jesus para o aquecimento recentemente, contra a Noruega, mas acabou não sendo utilizado. Que alguém com o status de Ronaldo não fique satisfeito com isso é compreensível. Que, por isso, vá embora de forma abrupta e emburrada, não.

Provavelmente será um último ato barulhento de sua carreira na Seleção, que naturalmente merecia um fim muito mais digno. Ronaldo poderia ter aceitado a decisão do treinador, colocado-se a serviço da equipe e aceitado seu papel de jogador de tempo parcial de cabeça erguida. Em vez disso, mais uma vez é o próprio CR7 quem está no centro das atenções.

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Cristiano Ronaldo deixa Portugal como um superstar ofendido

É exatamente aí que está a tragédia de sua saída: Ronaldo, que marcou Portugal por mais de duas décadas, não se despede como um grande capitão, mas como um superstar ofendido. Isso soa fanfarrão, egoísta e, acima de tudo, completamente desnecessário. As atuações de Ronaldo pela seleção não podem ser apagadas por isso; inúmeros gols e o título da Eurocopa de 2016 continuam fazendo parte de sua história. Mas um grande legado não protege contra um último capítulo tolo.

Como uma despedida assim pode ser diferente é algo que se vê justamente nestes dias no eterno rival de Ronaldo, Lionel Messi. O argentino anunciou no fim de agosto sua aposentadoria da seleção nacional. Depois da final perdida da Copa do Mundo, Messi colocou um ponto final e justificou a decisão, entre outras coisas, dizendo que jogadores mais jovens mereciam seu espaço.

No dia 6 de outubro, ele receberá um jogo oficial de despedida e o título de doutor honoris causa da Universidade de Buenos Aires. Com a justificativa de que Messi é um "exemplo de excelência e humildade". Essa é a grande diferença entre os dois: Messi mostra como uma lenda amadurece com dignidade, enquanto Ronaldo se comporta como alguém que gosta de aparecer, porque aparentemente já não lhe é mais concedido o papel que reivindica para si.

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A saída de Cristiano Ronaldo é o melhor que poderia ter acontecido a Portugal

Ainda assim, em Portugal, deve haver alívio. Talvez até por parte da equipe. Porque a saída de Ronaldo é o melhor que poderia ter lhe acontecido. Do ponto de vista puramente esportivo, ela deve representar uma libertação.

Nos últimos tempos, Ronaldo vinha se tornando cada vez mais um entrave para o time. Sua velocidade já não é mais a de antes. Seu volume de jogo e seu trabalho sem a bola já não bastam para as exigências de uma equipe de ponta. Parecia que sua mera presença travava a estrutura coletiva.

Sem dúvida, Ronaldo ainda pode ser perigoso dentro da área e decidir jogos com sua finalização. Mas, para que isso aconteça, algo que ultimamente já vinha sendo cada vez mais raro, o jogo de Portugal precisa ser moldado em função de um jogador que mal consegue mais participar ativamente de grandes partes da partida. Aos 41 anos, Ronaldo já não é mais a força da natureza de 2014. Em Portugal, porém, em parte ainda se age como se ele fosse.

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Nova liberdade de criação para Jorge Jesus sem Cristiano Ronaldo

Com isso, abre-se para o técnico Jesus uma possibilidade que antes ele quase não tinha. O ex-treinador de Ronaldo no Al-Nassr agora pode moldar uma seleção portuguesa de acordo com suas ideias, sem precisar explicar o tempo todo se e por que Ronaldo joga ou não.

Assim, a seleção de Portugal entra inevitavelmente em um recomeço, no qual a geração altamente talentosa em torno de Bruno Fernandes, Joao Neves ou Vitinha pode finalmente sair da sombra de Ronaldo. Já CR7 sai como um egocêntrico incorrigível e sem decência, provando mais uma vez que, para ele, a própria estátua pesa mais do que o bem do coletivo.

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