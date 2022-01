Fim do sonho, Corinthians? Técnico diz que Cavani não deixa Man United em janeiro

Grande desejo do Corinthians nesta janela, Edinson Cavani, atacante do Manchester United, deve permanecer no clube inglês, pelo menos, até terminar seu contrato em junho, conforme explicou Ralf Rangnick.

O contrato do atacante termina no final desta temporada e, com isso, há muita especulação sobre seu futuro. O Corinthians, por exemplo, surgiu como um dos principais times interessados em contar com o atacante uruguaio, mas parece que isso não deve acontecer nesta janela.

Em entrevista para o canal oficial do United, Rangnick revelou que ouviu do próprio jogador o desejo de permanecer no clube até o fim da temporada, mesmo que uma possível mudança para o Barcelona também seja cogitada.

"Eu disse a ele que, se dependesse de mim, gostaria que ele ficasse e tive uma conversa com ele ontem", disse Rangnick.

"Ele veio ao meu escritório e conversamos por quase meia hora e ele me disse que, com certeza, vai ficar e que gostaria de ficar até o final da temporada."

“Não só porque eu disse a ele que ele deveria ficar ou tem que ficar, ele fez isso por conta própria e me disse que posso contar com ele para ficar até o final da temporada, e dar o seu melhor, e ser um exemplo para os jovens jogadores."

“Mesmo que ele não esteja jogando, ele tentará ser o melhor exemplo possível para os outros jogadores e para mim esta é uma boa notícia, porque Edi (Cavani) é daqueles jogadores com sua experiência, com sua mentalidade, sua ética de trabalho realmente pode ser um modelo perfeito para os outros jogadores.”

Cavani chegou no Manchester United em outubro de 2020, tendo atuado em 50 jogos. O atacante, ainda, havia assinado uma extensão de contrato até junho de 2022, mas é improvável que ele permaneça além dessa data.

Algumas lesões foram, de fato, o grande problema. Nesta temporada, por exemplo, ele só iniciou quatro partidas como titular, sendo duas nos últimos jogos.

Ao todo, Cavani marcou 19 gols pelo United, mas apenas dois desses gols aconteceram nesta temporada.

Cavani deve estar entre os titulares na partida contra o Aston Villa nesta segunda-feira (10), às 14h30 (de Brasília), pela Copa da Inglaterra.