Fim do gol fora na Libertadores 2021 daria 'nova chance' a Atlético e Fluminense no mata-mata

A Conmebol anunciou nesta quinta-feira (25), o fim da regra do gol qualificado nas próximas edições da Copa Libertadores e Sul-Americana. Conhecido por "gol fora", o critério é utilizado como forma de desempate em partidas de mata-mata.

Porém, durante muito tempo houve muitas críticas pela forma como os times "sentam" em cima do gol marcado longe de casa para passar de fase na Libertadores, por exemplo.

Seguindo nessa linha, a Copa Libertadores 2021 proporcionou duas situações que, neste caso, prejudicaram justamente dois times brasileiros.

O Fluminense, por sua vez, estava nas quartas de final da Libertadores. Porém, na primeira partida em casa, o time acabou empatando a partida em 2 a 2 com o Barcelona de Guayaquil. No entanto, na partida de volta, o Tricolor empatou novamente, desta vez, em 1 a 1.

Agora, pelos dois gols marcados fora de casa pelo Barcelona, o Fluminense, na época comandado por Roger Machado, foi eliminado ainda nas quartas de final.

Outro jogo emblemático desta competição foi entre Palmeiras e Atlético-MG. Após um empate em 0 a 0, no Allianz Parque, o Palmeiras só precisava de uma vitória ou um empate com gols para passar de fase. E, por isso, após conseguir um empate em 1 a 1 no jogo da volta, o time Alviverde, praticamente, jogou com o regulamento nos braços para chegar até a final.

Pense como, os jogos sem este critério poderiam ser mais abertos, com possibilidade de muitos gols. A Uefa, por exemplo, acabou com este critério para a Liga dos Campeões, Europa League e Conference League nesta temporada. E, com isso, os resultados já serão sentidos no mata-mata, que começam em 2022.

De todo modo, a intenção da Uefa e da Conmebol, por sua vez, é acabar com uma injustiça no futebol, onde os clubes marcavam seus gols fora e sentavam no resultado. Vale lembrar que com a abolição da regra, às partidas poderão ser decididas nos pênaltis em caso de empate nos dois jogos.