Fim do gol fora? Conmebol pode seguir Brasil e eliminar critério de desempate

Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é quem impulsiona as alterações nos critérios de desempate dos torneios da América do Sul

Na iminência de anunciar as sedes da final da Libertadores e da Sul-Americana 2020, a Conmebol discute o regulamento novo dos torneios para o próximo ano. Uma das ideias, sugeridas pela CBF, é o fim do gol fora de casa como critério de desempate no mata-mata.

No último ano, a Copa do abdicou o gol qualificado no regulamento. A entidade do país crê que é um bom momento para estender isso aos torneios da América do Sul.

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, recebeu contato da CBF para que a ideia avance. "Eu já falei para o Alejandro a posição do Brasil e dos grandes clubes, dos que são normalmente os disputantes das competições sul-americanas. É no sentido de não manter o gol qualificado. Entendemos que isso muda o dinamismo da disputa", disse o presidente da CBF, Rogério Caboclo, ao jornal O GLOBO.

"A gente cita como exemplo o River x Boca desta Libertadores. O River ganhou por 2 a 0 na ida. Se fizer 1 a 0 [na volta], o jogo praticamente está encerrado para o Boca", acrescentou.