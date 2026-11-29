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Lenda do Bayern de Munique e da Alemanha, Manuel Neuer confirmou que pretende se aposentar do futebol profissional ao fim da atual temporada. O experiente goleiro, que marcou a era moderna da posição, deve encerrar sua carreira quando seu contrato com o clube expirar em maio.

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Neuer confirma saída no verão europeu

O futebol alemão se prepara para uma grande mudança após Neuer anunciar que deixará os gramados ao fim da temporada 2026-27. O goleiro de 40 anos decidiu que sua trajetória no mais alto nível chegará ao fim neste próximo verão europeu. Durante uma visita a um fã-clube no domingo, o capitão do Bayern de Munique deixou claras suas intenções, dando início a uma longa despedida de um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube.

Ao falar com franqueza sobre seu futuro, Neuer explicou que está mentalmente preparado para deixar os gramados após mais de duas décadas como profissional. "Acho que não vou continuar jogando depois deste verão europeu. Agora estou tentando aproveitar o tempo que me resta", disse ele, em declarações compartilhadas por Florian Plettenberg.

O veterano também revelou que vinha refletindo sobre a decisão havia algum tempo. Ele admitiu que, ao fim da temporada passada, já se sentia 85% pronto para pendurar as luvas e iniciar o próximo capítulo de sua vida.

Um legado sem igual

A saída de Neuer marcará o fim de uma era repleta de títulos na Baviera, onde ele é titular desde que chegou do Schalke, em 2011. Nesse período, ajudou o Bayern a dominar o futebol nacional e a conquistar vários títulos da Champions League, tornando-se uma peça fundamental para a identidade do clube.

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A decisão de se aposentar em maio vem após sua despedida da seleção depois da Euro 2024, mostrando que vem encerrando a carreira de forma planejada. Agora, o goleiro está concentrado em aproveitar seus últimos meses como atleta profissional antes do fim oficial de seu contrato.

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A notícia provocou uma onda de homenagens nas redes sociais e no meio do futebol, enquanto os torcedores se preparam para se despedir de um jogador que revolucionou a posição. Sua capacidade de atuar como um 11º jogador de linha, aliada às defesas de nível mundial e à presença imponente, estabeleceu uma referência para todos os jovens goleiros do mundo. À medida que a atual temporada entra em seus meses decisivos, os holofotes inevitavelmente se voltarão ainda mais para Neuer, que tentará levar o Bayern a uma última série de conquistas antes do apito final de sua carreira histórica.

Bayern busca um sucessor

Com a saída de uma figura tão importante agora definida, a diretoria do Bayern de Munique já trabalha para garantir o futuro da posição. A lacuna deixada por um jogador da estatura de Neuer é imensa, tanto pela qualidade em campo quanto pela liderança no vestiário. Segundo relatos, o clube bávaro já identificou seu alvo para assumir o lugar da lenda que está de saída.

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Enquanto começa a transição para uma nova era, o foco imediato segue na atual temporada e na busca de Neuer por um desfecho positivo. O Bayern ocupa atualmente o terceiro lugar na Bundesliga após um empate sem gols com o Hamburgo, e o lendário goleiro fará de tudo para acrescentar mais títulos à sua coleção antes de sair.