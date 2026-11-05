Fim de uma era! Cristiano Ronaldo anuncia aposentadoria surpreendente da seleção de Portugal

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Cristiano Ronaldo surpreendeu o mundo do futebol ao anunciar oficialmente sua aposentadoria da seleção de Portugal. Após uma carreira lendária de mais de duas décadas, o vencedor de cinco Bolas de Ouro confirmou que não voltará a representar Portugal, apenas um dia antes da divulgação da mais recente convocação.

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Uma trajetória lendária chega ao fim

O futebol de seleções não será mais o mesmo após a notícia de que Ronaldo decidiu encerrar sua carreira pela seleção de Portugal. O veterano atacante anunciou a decisão na manhã de quinta-feira, antes da divulgação da lista de convocados de Jorge Jesus, prevista para sexta-feira. Chega ao fim uma trajetória de 23 anos, iniciada com sua estreia em agosto de 2003, que deixa como legado 234 partidas e um recorde mundial de 146 gols por seleções.

Em seu comunicado completo nas redes sociais, Ronaldo disse: “Ao povo português, chegou o dia de devolver a camisa 7 da seleção de todos nós. Nunca senti que ela fosse exclusivamente minha. Mas, durante 23 anos, tive o privilégio e a responsabilidade de vesti-la, defendê-la e levá-la comigo a estádios pelo mundo inteiro. Hoje chegou a hora de entregá-la ao futuro. Não foi uma decisão fácil, porque há decisões que não se tomam só com a cabeça. Também se tomam com o coração.”

Reflexões sobre uma carreira de recordes

Ao anunciar sua aposentadoria da seleção, Ronaldo falou da profunda ligação que sentia com o povo português e destacou que, no fim das contas, o futebol diz respeito às pessoas, não apenas aos números. Ele lembrou os milhões de torcedores, incluindo imigrantes que se sentiam mais perto de casa ao vê-lo jogar. “Encerro uma trajetória que começou em agosto de 2003 e mudou minha vida para sempre”, continuou. “Quando olho para trás e penso em tudo o que vivi na seleção, não vejo apenas jogos, gols, recordes ou troféus. Vejo pessoas. Vejo imigrantes que, durante 90 minutos, sentiram Portugal um pouco mais perto.”

O ex-jogador de Manchester United e Real Madrid falou abertamente sobre sua busca incansável pela perfeição e o peso emocional de representar seu país no mais alto nível. Ele afirmou: “Ao longo da minha carreira na seleção, procurei superar meus limites. Queria vencer, queria ser o melhor, queria fazer história. Sempre fui exigente comigo mesmo. Sempre quis mais, sempre acreditei que podíamos ir mais longe. E dei tudo o que tinha por esta camisa. Houve tardes e noites perfeitas, vitórias que jamais esquecerei e derrotas que ainda hoje doem ao lembrar.”

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O carinho dos torcedores acima dos troféus

Apesar dos muitos prêmios individuais e dos recordes de gols, Ronaldo ressaltou que conquistar um lugar no coração dos torcedores continua sendo sua maior realização. “Também falhei, também sofri, também houve momentos em que não consegui dar aos portugueses o que eles tanto desejavam”, admitiu. “Mas nunca desisti. E, acima de tudo, nunca deixei de sentir orgulho de representar Portugal. Ao longo desses anos, aprendi coisas muito simples. Os gols passam, os troféus ficam nos museus, os recordes acabam sendo quebrados. Mas há algo que o tempo nunca pode apagar: o lugar que ocupamos no coração das pessoas.”

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Ele voltou a destacar a importância do vínculo emocional que construiu com o país: “Se alguma vez fiz vocês felizes, se algum gol meu fez vocês abraçarem alguém, esquecerem um momento difícil ou sentirem orgulho do nosso país, então tudo valeu a pena. Porque ser português também é isso. Sofremos juntos, nos reerguemos juntos, voltamos a acreditar. Portugal sempre precisará de jovens que sonhem, de jogadores que nunca desistam, de novas gerações que acreditem ser possível chegar aonde ninguém chegou antes. Porque um país que continua a formar novos heróis é um país que nunca deixa de acreditar em si mesmo.”

Agradecimento a quem esteve ao seu lado na seleção

Na parte final de sua mensagem, o lendário capitão agradeceu aos companheiros de equipe, treinadores e profissionais que o ajudaram ao longo de mais de duas décadas. “Aos meus companheiros de equipe, quero deixar uma palavra especial. Obrigado por cada corrida, por cada abraço, por cada discussão, por cada silêncio antes de entrar em campo”, declarou. “Por cada vitória que comemoramos juntos e por cada derrota que nos tornou mais fortes. Tive o privilégio de ser o capitão de vocês, mas nenhum capitão caminha sozinho. E vocês fazem parte da minha história. A todos os treinadores, dirigentes, médicos, fisioterapeutas, roupeiros, integrantes da comissão e tantas pessoas que trabalharam comigo ao longo desses anos, meu agradecimento.”

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Ronaldo encerrou a mensagem confirmando que deixará o campo para acompanhar a seleção de Portugal das arquibancadas como torcedor. “Hoje termina minha trajetória em campo com a seleção”, disse. “Saio de cabeça erguida, orgulhoso do caminho que percorri e com a consciência de que dei tudo o que tinha por Portugal. Mas nunca deixarei de ser um de vocês. Continuarei a sofrer, a vibrar e a comemorar de coração cada vitória de Portugal. A camisa 7 permanece, e o orgulho de tê-la vestido será meu para sempre. Portugal estará sempre em mim. Até sempre.”