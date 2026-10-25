Compartilhar Siga GOAL no Google

O Paris Saint-Germain sofreu um duro golpe: o ponta Khvicha Kvaratskhelia está fora do restante da temporada após uma grave lesão no joelho. O jogador da seleção da Geórgia rompeu o ligamento cruzado anterior contra o Barcelona e viajará ao Catar para passar por cirurgia.

Publicidade

Lesão grave é duro golpe para o Paris Saint-Germain

Kvaratskhelia sofreu uma grave lesão no joelho direito que deve deixá-lo fora de campo pelo restante da temporada 2026-27. O jogador de 25 anos rompeu completamente o ligamento cruzado anterior durante o emocionante confronto de terça-feira contra o Barcelona pela Champions League.

O clube francês acabou conquistando uma impressionante vitória por 4 a 2 sobre o adversário espanhol, mas o resultado de destaque no cenário europeu ficou ofuscado pela grave lesão do jogador da seleção da Geórgia. A perda de um atacante titular de seu nível representa um duro golpe imediato para as ambições do time nas competições nacionais e europeias.

Cirurgia marcada em clínica especializada no Catar

Avaliações médicas detalhadas realizadas após a partida confirmaram o pior cenário possível para o ex-atacante do Napoli, que agora terá pela frente um longo e difícil período de reabilitação. Segundo o L'Equipe, Kvaratskhelia precisará passar por uma cirurgia imediata para reparar adequadamente o ligamento lesionado do joelho.

O ponta tem viagem marcada para Doha no início da próxima semana para se submeter ao complexo procedimento. A cirurgia será realizada na renomada clínica Aspetar, instituição médica e ortopédica especializada que frequentemente trata lesões esportivas graves em atletas de elite.

Publicidade Publicidade

Fim frustrante para uma temporada promissora

A grave lesão no joelho encerra de forma abrupta e cruel a promissora temporada de Kvaratskhelia, justamente quando ele seguia ganhando ritmo na capital francesa. Antes do decisivo confronto contra o Barcelona no meio da semana, o atacante, muito bem avaliado, já havia disputado dez partidas em todas as competições nesta temporada.

Tópicos relacionados

Nessas partidas por competições nacionais e europeias, ele marcou dois gols pelo PSG. Substituir um atacante com seu perfil criativo singular, sua visão de jogo e sua capacidade de driblar em direção ao gol será um grande desafio tático para a comissão técnica do clube.

Longo caminho até a recuperação de Kvaratskhelia

Segundo a mesma reportagem, salvo alguma evolução milagrosa e totalmente inesperada, Kvaratskhelia não voltará a jogar no atual calendário futebolístico de 2026-27. A ruptura do ligamento cruzado anterior geralmente exige um longo e desgastante período de reabilitação, de seis a nove meses, antes que um jogador possa retornar aos gramados com segurança.

Publicidade

O PSG agora precisa encontrar rapidamente soluções táticas internas ou, possivelmente, recorrer à próxima janela de transferências para repor sua importante contribuição ofensiva pela ponta. Enquanto isso, o jogador da seleção da Geórgia se concentrará inteiramente em iniciar seu longo programa de recuperação física logo após a cirurgia marcada no Catar.