Fim da polêmica: presidente do Trabzonspor revela a verdade sobre a contratação de Mohamed Salah

O futuro do astro egípcio Mohamed Salah segue gerando muita especulação durante a janela de transferências de verão, diante da ligação de seu nome a vários clubes, com destaque para os times da liga turca.

E, com o aumento das notícias sobre sua aproximação com o Trabzonspor, o presidente do clube veio a público com declarações contundentes para pôr fim aos rumores em circulação, esclarecendo a realidade sobre a existência de negociações ou de um acordo com o capitão da seleção do Egito.

Ertuğrul Doğan, presidente do Trabzonspor, revelou a veracidade dos relatos que falavam sobre a proximidade de Mohamed Salah, capitão da seleção do Egito e ex-astro do Liverpool, da Inglaterra, de se juntar às fileiras da equipe durante a atual janela de transferências de verão.

O futuro de Salah, que se tornou recentemente um jogador livre depois de chegar a um acordo com o Liverpool para encerrar seu contrato um ano antes do fim previsto, ainda gera muita polêmica, diante de ele não ter chegado até o momento a um acordo com nenhum novo clube após sua saída do estádio "Anfield".

Doğan disse, em declarações transmitidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "Como eu disse antes, não há atualmente nenhum acordo com Salah. E nunca afirmei que as negociações ainda estão em andamento. E, até este momento, não existe nenhum acordo desse tipo".

As declarações do presidente do Trabzonspor vieram poucos dias depois de Önder Özen, diretor de futebol do Beşiktaş, anunciar a suspensão temporária dos esforços do clube para contratar o capitão da seleção do Egito, depois que as negociações chegaram a um beco sem saída por causa das exigências financeiras.

Özen esclareceu, durante uma coletiva de imprensa, que o Beşiktaş realizou várias rodadas de negociações com o ex-atacante do Liverpool, mas as conversas se tornaram mais complicadas ao discutir os aspectos financeiros do negócio.

O dirigente turco afirmou que a diretoria do Beşiktaş não irá melhorar sua oferta atual, apontando, ao mesmo tempo, que os representantes de Mohamed Salah também realizam conversas com outros clubes interessados em contar com os serviços do jogador.

Diretoria do Trabzonspor confirma as declarações do presidente

Por sua vez, Derviş Köz, membro do conselho de administração do Trabzonspor e tesoureiro do clube, enfatizou que Ertuğrul Doğan é o único responsável pelo dossiê de contratações dentro do clube.

Köz disse, em declarações à agência "Reuters": "Ertuğrul Doğan é o único com autoridade em todas as questões de contratações do clube. E suas declarações sobre esse tema são claras, e, se vocês voltarem às declarações do presidente, encontrarão nelas a resposta que procuram".

Mohamed Salah ainda avalia todas as opções disponíveis diante de si para escolher seu próximo destino, depois de ter preferido adiar sua decisão final para depois do fim da participação da seleção do Egito na Copa do Mundo de 2026, na qual conduziu o Egito a alcançar as oitavas de final, antes de iniciar a fase de comparação entre as propostas apresentadas a ele.