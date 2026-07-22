O clube norte-americano Minnesota United anunciou oficialmente a saída do meio-campista colombiano James Rodríguez, apenas seis meses após a sua chegada.

O clube tinha a opção de prolongar o contrato de James até dezembro próximo, mas não a acionou, sabendo-se que, desde janeiro passado, o ex-jogador do Real Madrid disputou apenas oito jogos pela equipa do Minnesota.

Depois de se tornar jogador livre, James Rodríguez tem agora de procurar o décimo quarto clube da sua carreira profissional.

O internacional colombiano tem 35 anos, e liderou a seleção do seu país no Mundial de 2026, alcançando os oitavos de final, antes de ser eliminado pela Suíça nas grandes penalidades.

Ainda assim, a sua situação a nível de clubes parece mais frágil: desde o período em que jogou no Bayern de Munique, entre 2017 e 2019, o criador de jogo não permaneceu mais do que uma temporada em qualquer clube, passando por oito equipas diferentes ao longo de sete anos.











