Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Colombia v Ghana: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Fim da passagem de seis meses pela liga norte-americana... James procura o seu 14.º desafio

Mercado da bola
J. Rodriguez
Minnesota United
Colômbia
EUA

O astro colombiano passou por oito clubes diferentes ao longo de sete anos.

O clube norte-americano Minnesota United anunciou oficialmente a saída do meio-campista colombiano James Rodríguez, apenas seis meses após a sua chegada.

O clube tinha a opção de prolongar o contrato de James até dezembro próximo, mas não a acionou, sabendo-se que, desde janeiro passado, o ex-jogador do Real Madrid disputou apenas oito jogos pela equipa do Minnesota.

Depois de se tornar jogador livre, James Rodríguez tem agora de procurar o décimo quarto clube da sua carreira profissional.

O internacional colombiano tem 35 anos, e liderou a seleção do seu país no Mundial de 2026, alcançando os oitavos de final, antes de ser eliminado pela Suíça nas grandes penalidades.

Ainda assim, a sua situação a nível de clubes parece mais frágil: desde o período em que jogou no Bayern de Munique, entre 2017 e 2019, o criador de jogo não permaneceu mais do que uma temporada em qualquer clube, passando por oito equipas diferentes ao longo de sete anos.

Major League Soccer
Sporting Kansas City crest
Sporting Kansas City
SKC
Minnesota United crest
Minnesota United
MIN




Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google