Fim da linha para Michael Carrick? Técnico do Manchester United chega ao treino para o “dia do julgamento” enquanto começa a espera por Mauricio Pochettino

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O técnico do Manchester United, Michael Carrick, chegou hoje a Carrington para o treino em meio a uma série de notícias de que será demitido. Mauricio Pochettino é apontado como forte candidato a substituir o treinador inglês após o início desastroso do clube na nova temporada da Premier League.

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O tempo de Carrick acabou

Carrick está prestes a ser demitido pelo United, segundo Ben Jacobs. O técnico de 45 anos chegou ao treino nesta manhã, mas sua demissão agora parece inevitável. O Manchester United teve seu pior início de campanha nacional desde 1986. O clube está atualmente na zona de rebaixamento da Premier League, com apenas uma vitória nos dez primeiros jogos do campeonato.

A diretoria do clube de Old Trafford parece ter perdido a paciência com o projeto atual. A expectativa generalizada agora é que Pochettino assuma o comando no lugar do técnico inglês.

Dia decisivo em Carrington

Apesar da forte pressão e das especulações sobre seu futuro, Carrick continuou a agir com total profissionalismo. Ele se apresentou normalmente para cumprir suas funções diárias à frente da equipe principal, mesmo enquanto seus superiores finalizam sua saída nos bastidores.

Uma atualização do repórter Jacobs indica que o ex-meio-campista será oficialmente informado de sua demissão hoje. O clube está pronto para passar o comando a Pochettino.

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A dura realidade da situação é clara para a atual comissão técnica. Sam Cohen descreveu hoje como o "dia do julgamento" para o pressionado técnico do Manchester United.

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A aposta de Old Trafford não dá certo

O United certamente sabia que fazia uma grande aposta ao efetivar Carrick, que tinha relativamente pouca experiência. O técnico havia impressionado a diretoria como interino após a saída de Ruben Amorim na temporada passada.

No entanto, assumir o cargo em definitivo acabou se mostrando uma tarefa difícil demais. Em meio a uma grave crise, as exigências da função expuseram sua falta de experiência como técnico principal. Carrick é o segundo ex-jogador a quem o clube recorre na era pós-Sir Alex Ferguson, depois da passagem de Ole Gunnar Solskjaer entre 2018 e 2021.

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Pochettino se prepara para assumir o United

Segundo relatos, um anúncio oficial sobre a saída de Carrick deve ser divulgado em breve. A diretoria está pronta para encerrar formalmente sua passagem pelo clube e evitar que a temporada saia completamente do controle.

A escolha de um técnico experiente e com resultados comprovados como Pochettino é vista como a decisão certa para estabilizar um vestiário dividido. O novo treinador terá de imediato a missão de afastar a equipe da zona de rebaixamento.