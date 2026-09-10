Apesar da vitória sobre a Inter de Milão na Liga dos Campeões, a tempestade de dúvidas continua a assolar os corredores do Real Madrid. Mas, em meio a todo esse barulho, o jornalista próximo ao clube Javier Herráiz veio a público para encerrar a maior polêmica dentro do vestiário e afirmar: a famosa desavença entre Aurélien Tchouaméni e Fede Valverde acabou por completo.

Em uma entrevista instigante à rádio espanhola "SER Deportivos", Herráiz revelou a natureza da relação atual entre os dois astros do meio-campo, negando que a desavença surgida entre eles na temporada passada seja o motivo de não atuarem juntos.

Disse o jornalista espanhol: "Perguntei sobre a natureza da relação pessoal entre eles e me disseram que é boa. Alguém próximo ao time me contou que eles não são amigos íntimos, mas superaram a desavença de forma definitiva. São jogadores profissionais e maduros, e não haverá qualquer problema".

E acrescentou: "Fui informado por fontes bem posicionadas que eles resolveram a desavença, e acredito que os veremos jogar juntos novamente, embora essa não seja a situação habitual no momento".

As declarações de Herráiz vieram totalmente em linha com o que disse o técnico José Mourinho ao ser questionado sobre o assunto, pois o português também afirmou que a página foi virada.

Os desdobramentos da vitória sobre a Inter e o teste diante do Rayo

O Real Madrid ainda vive sob o impacto de sua última partida na Liga dos Campeões, na última terça-feira, contra a Inter de Milão. Apesar da vitória conquistada, o domínio de bola do time italiano provocou vaias da torcida do Bernabéu e dúvidas sobre o desempenho da equipe.

Herráiz comenta sobre isso dizendo: "Há muita polêmica em torno do Real Madrid, mas no fim eles venceram a partida. Não foi um desastre como alguns retratam. Até o Vinícius se esforçou ao máximo e recuperou a bola 9 vezes; talvez não esteja em sua melhor forma e deva jogar 60 minutos em vez de 90, mas essa é uma decisão que cabe a Mourinho".

A equipe terá a oportunidade de se reconciliar com sua torcida no próximo sábado, diante do Rayo Vallecano, e o paradoxo é que Mourinho não precisará desta vez reinventar o meio-campo, já que contará com Fede Valverde como pilar fundamental ao lado de um da dupla Arda Güler ou do recém-chegado Bernardo Silva. Disse Herráiz: "A equipe vai sentir isso".

Está previsto que Mourinho esclareça todos esses temas em sua coletiva de imprensa na sexta-feira, que será realizada excepcionalmente no estádio Santiago Bernabéu e não em Valdebebas, devido à proximidade do centro de treinamento com o circuito "Madring", destinado às corridas de Fórmula 1.

Quem será o verdadeiro parceiro de Valverde?

Apesar da confirmação do fim da desavença, os indícios apontam que a dupla Tchouaméni-Valverde não será a titular nesta temporada por razões puramente técnicas, e não pessoais.

Segundo Herráiz, a posição que o francês ocupa atualmente irá mais adiante para Bernardo Silva e, posteriormente, para o turco Arda Güler, que joga atualmente em uma posição mais adiantada, mas espera-se que recue gradualmente até se tornar um jogador de contenção.

Herráiz citou dois ídolos do clube para justificar essa transição: "Isso aconteceu com Luka Modric, que jogava numa posição muito adiantada e depois recuou; e até com Toni Kroos, que chegou do Bayern de Munique como meio-campista ofensivo e acabou como um dos volantes de uma dupla de contenção".

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E concluiu: "Ambos levaram o Real Madrid a três títulos consecutivos na Liga dos Campeões; alguns diziam na época que eles não podiam jogar juntos porque eram velhos demais. Meu Deus, eu queria um deles agora".