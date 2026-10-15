A torcida do Al Hilal respirou aliviada com a aproximação do retorno do lateral-direito Hamad Al Yami às partidas oficiais, após uma longa e árdua jornada de tratamento que o afastou dos gramados por mais de meio ano.

O jornal saudita "Arriyadiyah" revelou que Al Yami alcançou a plena condição física de acordo com o programa de reabilitação ao qual foi submetido no período recente, e a decisão sobre sua participação nos próximos jogos agora está nas mãos das comissões técnica e médica.

Essa evolução chega após uma ausência que durou cerca de 205 dias, desde a grave lesão no joelho sofrida no confronto de sua equipe contra o Al Taawoun, pela décima rodada do campeonato da temporada passada, que exigiu a realização de uma delicada cirurgia na "patela do joelho" em março deste ano.

A conta oficial do Al Hilal na plataforma "X" havia injetado uma dose de otimismo em seus torcedores na última segunda-feira, ao publicar imagens da participação de Al Yami em parte dos treinos coletivos, em sinal claro de que ele superou as fases críticas da reabilitação e de que o departamento médico está tranquilo quanto à evolução de sua recuperação.

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Em paralelo, os jogadores da equipe azul voltam aos treinamentos na noite de amanhã, sexta-feira, após o descanso concedido pela comissão técnica comandada pelo italiano Simone Inzaghi, em seguida ao retorno por via terrestre de Doha, depois da valiosa vitória sobre o Al Sadd do Catar por 2 a 0, na segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite.





A expectativa é de que Al Yami esteja entre as opções de Inzaghi no próximo confronto, diante do Al Hazem, marcado para segunda-feira no estádio "Kingdom Arena", pela décima rodada, competição na qual o Al Hilal lidera a tabela de classificação com 21 pontos.

A Liga Profissional Saudita já havia anunciado anteriormente o adiamento da partida entre Al Hilal e Al Riyadh, pela nona rodada, para o dia 19 de dezembro.



