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Traduzido por

Fim da espera: astro do Al Hilal bate à porta do retorno após 205 dias de ausência

H. Al Yami
Al Hilal
Al Hilal x Al Hazem
Al Hazem
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Al-Yami retorna

A torcida do Al Hilal respirou aliviada com a aproximação do retorno do lateral-direito Hamad Al Yami às partidas oficiais, após uma longa e árdua jornada de tratamento que o afastou dos gramados por mais de meio ano.

O jornal saudita "Arriyadiyah" revelou que Al Yami alcançou a plena condição física de acordo com o programa de reabilitação ao qual foi submetido no período recente, e a decisão sobre sua participação nos próximos jogos agora está nas mãos das comissões técnica e médica.

Essa evolução chega após uma ausência que durou cerca de 205 dias, desde a grave lesão no joelho sofrida no confronto de sua equipe contra o Al Taawoun, pela décima rodada do campeonato da temporada passada, que exigiu a realização de uma delicada cirurgia na "patela do joelho" em março deste ano.

A conta oficial do Al Hilal na plataforma "X" havia injetado uma dose de otimismo em seus torcedores na última segunda-feira, ao publicar imagens da participação de Al Yami em parte dos treinos coletivos, em sinal claro de que ele superou as fases críticas da reabilitação e de que o departamento médico está tranquilo quanto à evolução de sua recuperação.

Em paralelo, os jogadores da equipe azul voltam aos treinamentos na noite de amanhã, sexta-feira, após o descanso concedido pela comissão técnica comandada pelo italiano Simone Inzaghi, em seguida ao retorno por via terrestre de Doha, depois da valiosa vitória sobre o Al Sadd do Catar por 2 a 0, na segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite.


A expectativa é de que Al Yami esteja entre as opções de Inzaghi no próximo confronto, diante do Al Hazem, marcado para segunda-feira no estádio "Kingdom Arena", pela décima rodada, competição na qual o Al Hilal lidera a tabela de classificação com 21 pontos.

A Liga Profissional Saudita já havia anunciado anteriormente o adiamento da partida entre Al Hilal e Al Riyadh, pela nona rodada, para o dia 19 de dezembro.


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