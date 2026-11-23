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No Borussia Dortmund, Emre Mor era visto como uma joia e, antes de chegar ao clube, ganhou o apelido de "Messi turco". Há anos, porém, ele vive mudando de time. Agora, sua trajetória é interrompida, ao menos por enquanto, de maneira amarga.

Como anunciou seu clube, o NEC Nijmegen, nesta segunda-feira, Mor vai interromper temporariamente sua trajetória no futebol profissional aos 29 anos. Não se sabe quando, nem mesmo se ele voltará a jogar. O contrato de dois anos firmado no verão foi rescindido "com efeito imediato".

"Desde que eu era menino, tinha um único sonho: ser jogador profissional de futebol. Poder viver esse sonho significa tudo para mim. Sempre tentei dar tudo pelo esporte que tanto amo", afirmou Mor, citado pelo clube no comunicado.

Porém, devido a "alguns problemas de saúde", ele decidiu "me afastar temporariamente do futebol profissional e me concentrar em mim mesmo". Mor disse ter "chegado a um ponto em que preciso ouvir meu corpo, respeitar meus limites e colocar meu bem-estar em primeiro lugar". Apesar disso, segue "confiante em relação ao que o futuro me reserva".

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Mor é "um jogador de futebol muito talentoso", e a separação imediata é agora "a melhor solução para os dois lados", afirmou o diretor técnico do Nijmegen, Carlos Aalbers: "A saúde sempre vem em primeiro lugar. Desejamos tudo de bom a Emre nesta situação e para o futuro."

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Emre Mor no Dortmund: o "Messi turco" quis sair logo

Mor chegou ao Borussia Dortmund em 2016 cercado de expectativas, contratado do Nordsjaelland por cerca de 10 milhões de euros. Em seu único ano no clube, porém, disputou apenas 19 partidas oficiais, com um gol e duas assistências. Depois de uma temporada, quis deixar o time. A transferência para a Inter de Milão fracassou na reta final porque Muzzi Özcan, seu empresário na época, fez exigências financeiras adicionais ao clube italiano.

Quem sabe como a carreira de Mor teria seguido se a transferência tivesse dado certo. O jogador, então com 20 anos, rompeu com seu empresário após o fracasso da negociação com a Inter e, surpreendentemente, foi para o Celta de Vigo. O Dortmund recebeu 13 milhões de euros, o que fez da transferência de Mor um negócio bastante bem-sucedido para o clube, ao menos financeiramente.

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A carreira de Mor, no entanto, logo perdeu força. Ele ficou dois anos no Celta de Vigo, mas foi lembrado sobretudo por uma foto controversa em que aparecia sentado em um trono decorado com seu nome e número de camisa . Depois, passou o restante de seu contrato de seis anos com o clube da LaLiga emprestado a outros times, principalmente na Turquia.

Mor jogou, entre outros clubes, por Galatasaray, Olympiacos de Pireu e, depois, Karagümrük. Este último o contratou sem custos de transferência, apenas para vendê-lo imediatamente ao Fenerbahçe por 2 milhões de euros e recebê-lo de volta por empréstimo. Pelo Fenerbahçe, Mor acabou disputando 49 partidas, com seis gols e cinco assistências, mas pôde deixar o clube novamente sem custos de transferência no verão.

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O Nijmegen acolheu Mor. "No verão passado, aceitamos juntos o desafio de apoiar um ao outro e dar a ele a oportunidade de mostrar seu talento no NEC", explicou Aalbers sobre o que motivou a decisão na época. Mas esse capítulo da carreira de Mor também não foi bem-sucedido.

Emre Mor: os números da carreira