Filme do Gre-Nal na Libertadores: quando estreia e como assistir?

Com imagens exclusivas, Conmebol anuncia lançamento de documentário sobre o primeiro clássico gaúcho na competição

O primeiro Gre-Nal da história da Copa Libertadores ganhou um novo capítulo para os torcedores. A Conmebol anunciou que o duelo válido pela segunda rodada do Grupo E da competição continental será reapresentado com imagens inéditas e conteúdos especiais.

"Gre-Nal é sempre diferente, costumam dizer que é um campeonato à parte", diz Geromel no teaser divulgado pela entidade.

🎞️🔵🔴 Gre-Nal da América, O Filme!



📽️🏆 O primeiro clássico da história da #Libertadores em imagens inéditas e contado por jogadores, torcedores e jornalistas em entrevistas exclusivas.



🔜 Quarta, 21h, tem @Gremio 🆚 @SCInternacional! Fique ligado! Clique no link do vídeo! pic.twitter.com/qE2AfEDgpE — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 10, 2020

QUANDO ESTREIA?

A Conmebol anunciou que na próxima quarta-feira (15), às 21h (de Brasília), apresentará um documentário especial de 25 minutos, mostrando tudo sobre esta partida épica, além dos bastidores, entrevistas com jogadores, jornalistas e torcedores presentes.

ONDE ASSISTIR?



Foto: Getty Images

A produção "Gre-Nal da América, O Filme" vai ao ar nos canais oficiais da CONMEBOL Libertadores no Facebook e Youtube.

COMO FOI O GRE-NAL?



Foto: Getty Images

e empataram sem gols no dia 12 de março, pela segunda rodada da fase de grupos da .

Em jogo mais brigado que jogado, uma confusão generalizada no segundo tempo rendeu quatro expulsões para cada lado.

A batalha campal

O primeiro Gre-Nal ficou marcado pela confusão generalizada entre os jogadores nos minutos finais.

Aos 40 do segundo tempo, após uma dividida, Moisés e Pepê trocaram farpas. O suficiente para causar troca de socos e empurrões entre os jogadores. Nem mesmo os técnicos Renato Gaúcho e Eduardo Coudet, que estavam dentro do campo, não impediram as confusões.

O árbitro Fernando Rapalini observou tudo de longe e expulsou Luciano, Paulo Miranda, Caio Henrique e Pepê, do Grêmio, e Moisés, Edenílson, Cuesta e Praxedes, do Inter.

Ficha técnica

Placar: Grêmio 0 x 0 Internacional

Local: Arena do Grêmio - Alegre

Público: 53.389 presentes

Cartões amarelos: David Braz, Alisson e Lucas Silva (Grêmio); Uendel, Musto e Marcos Guilherme (Internacional)

Cartões Vermelhos: Pepê, Luciano, Caio Henrique e Paulo Miranda (no banco) para o Grêmio; Moisés, Edenílson, Cuesta e Praxedes (no banco) para o Internacional.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, David Braz e Caio Henrique; Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon (Jean Pyerre; Alisson (Pepê), e Diego Souza (Luciano). Técnico: Renato Gaúcho

Provável escalação do Internacional: Lomba; Rodinei, Fuchs, Cuesta e Uendel (Moisés); Musto, Edenílson, Boschilia e Marcos Guilherme; Thiago Galhardo (D’Alessandro) e Guerrero (Rodrigo Lindoso). Técnico: Eduardo Coudet

CLASSIFICAÇÃO NA COPA LIBERTADORES

Grupo E