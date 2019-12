Filipe Luís vê Liverpool "muito poderoso" e trio de ataque sincronizado no Mundial

Lateral-esquerdo do Flamengo lembra do 'sonho impossível' do pedido da torcida para marcar Salah na final do Mundial

Conforme a semana vai chegando ao final, a expectativa pelo jogo entre e só cresce. De um sonho que parecia impossível até a materialização da realidade. É assim que o lateral-esquerdo do Flamengo, Filipe Luís descreve a sua curta jornada como jogador rubro-negro. Em entrevista ao Globo Esporte, ele lembrou da época em que mesmo sem acerto com o clube, já recebia mensagens falando que ele seria o marcador de Mohamed Salah na final do Mundial.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"Todo mundo fala e são muitos anos escutando do Flamengo x Liverpool de 81, mas a história é outra. Obviamente que tem toda coincidência. Passamos por tudo isso esse ano e agora vamos enfrentar o Liverpool na final. Muita gente escrevia no Instagram oito meses atrás: 'Vem para o Flamengo, vem marcar o Salah na final do Mundial'. Parecia impossível, mas hoje estamos aqui", falou Filipe Luís.

O brasileiro também falou sobre o trio de ataque do Liverpool, composto por Mohamed Salah, Sadio Mané e Roberto Firmino e falou que o trio está totalmente "sincronizado".

"Joguei com o Salah, com o Firmino e joguei contra o Mané. Eles são dinâmicos, se conhecem, trocam de lugar, sabem bem o que fazer em campo, têm a primeira pressão. É um trio que está completamente sincronizado, mas o Liverpool não é só os três. Tem os jogadores que fazem o área a área, que se movimentam, têm calma com a bola, sabem jogar de costas e se movimentam", analisou o catarinense.

O defensor evitou fazer comparações e diagnósticos com base no jogo dos Reds contra o , do . Ele destacou que o Liverpool foi com o time misto e falou que os titulares da equipe inglesa compõem um time "muito poderoso".

Mais artigos abaixo

"Hoje em dia todo mundo sabe jogar bola, montar uma estratégia que possa prejudicar o adversário. Com certeza o Monterrey fez um jogo excelente, mas é outro jogo, outro tipo de jogo, não tem nada a ver com a gente. Mas é um jogo só e tudo pode acontecer. O Liverpool poupou titulares, é um time muito poderoso, mas são 90 minutos", disse Luís.

O lateral acredita que nenhuma equipe muda sua essência de jogo, por isso, afirmou que o Flamengo vai para a partida com o intuito de fazer seu jogo, com base nas instruções de Jorge Jesus.

"Nunca um time muda sua essência para um jogo. É claro que a diferença técnica para os adversários vai te colocar ou no campo de ataque ou de defesa, depende de como você está na marcação, no jogo com a bola nos pés. Vamos ver no sábado, na estratégia que o Mister vai montar, mas certamente teremos oportunidade de criar chances de gol", afirmou o camisa 16.