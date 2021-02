Filipe Luís sugere falta de ambição de Hazard: "Estava jogando Mario Kart cinco minutos antes dos treinos"

Lateral do Flamengo, que jogou com o belga no Chelsea, coloca o camisa 7 do Real Madrid entre os mais talentosos do mundo, ao lado de Neymar e Messi

Eden Hazard foi o nome escolhido para ser o herdeiro da camisa 7 de Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Contudo, após quase duas temporadas, a contratação do ex-Chelsea se tornou um verdadeiro pesadelo para o clube merengue. Para Filipe Luís, lateral do Flamengo, o belga tem talento suficiente para ser o melhor jogador do mundo, mas talvez tenha pouca ambição para chegar ao topo do futebol mundial.

Filipe Luís, que está no Rubro-Negro carioca desde a temporada passada, onde conquistou a Libertadores da América, atuou ao lado de Eden Hazard na temporada 2014/15, quando passou um ano na Premier League antes de retornar ao Atlético de Madrid.

E para o lateral, que acumula 44 jogos com a seleção brasileira, Eden Hazard é um dos jogadores mais talentosos do mundo, ao lado de craques do gabarito de Neymar e Messi.

“Eden [Hazard], junto com Neymar, são os melhores jogadores que já jogaram ao meu lado - estão lá no alto com Messi”, disse o brasileiro de 35 anos, que construiu praticamente toda sua carreira no futebol europeu, ao Daily Mail.

E foi por esse talento incrível que o Real Madrid decidiu investir pesado para tirá-lo do Chelsea, com a missão de substituir Cristiano Ronaldo. Porém, problemas para ficar em forma e consecutivas lesões fizeram a contratação do belga se tornar um grande problema para os espanhóis. E para Filipe Luís, talvez a grande questão para Hazard dar um salto em sua carreira seja sua falta de ambição.

“Ele não treinava bem, cinco minutos antes do jogo estava jogando Mario Kart no vestiário, fazia o aquecimento sem amarrar o cadarço das chuteiras. Mas ninguém tirava a bola dele. Ele driblava três ou quatro jogadores e ganhava os jogos sozinho”, lembrou Filipe.

“Hazard tem muito talento. Talvez falte um pouco de ambição para dizer: vou ser o melhor jogador do mundo. Porque ele poderia ser”, acrescentou.

Na temporada passada, Hazard disputou apenas 22 partidas e marcou um único gol pelo Real Madrid. Nesta, já são três tentos em 13 jogos, números ligeiramente melhores, mas ainda muito distantes do que todos esperam do camisa 7.