Filipe Luís sonha com Mundial mas mantém pés no chão: "são melhores que a gente"

Lateral ressaltou qualidades do Liverpool, adversário dos sonhos de todo Rubro-Negro numa possível final em Doha

O Flamengo de Jorge Jesus vem fazendo história no futebol, ao vencer o River Plate por 2 a 1, o garantiu o título na primeira final única da da América e, de quebra, vaga em dois mundiais de clubes. O primeiro, em dezembro, no Qatar e o segundo, em 2021, na .

O sonho da torcida é poder reeditar a final de 1981, onde derrotou o por 3 a 0 no , uma conquista constantemente lembrada pelos torcedores. A possibilidade é grande, uma vez que as duas equipes já entram nas semifinais do torneio e se cruzam apenas na grande decisão.

Mas mesmo em grande fase e com uma excelente campanha, o lateral Filipe Luís manteve os pés no chão e garantiu que o adversário da eventual final é superior ao .

"No futebol tudo é possível, o Liverpool é outro jogo, totalmente diferente desse, vai ser campo bom, campo molhado, mas sempre reconhecendo que eles são melhores que a gente, eles têm o melhor plantel, melhor nível técnico e intensidade, mas vamos jogar nossas armas e quem sabe? Sonhar é de graça".

Falando em sonhos, Filipe é prova viva de que eles podem ser realizados. O jogador garantiu que voltar ao foi a decisão mais acertada que teve e que vive um momento único na carreira.

"Na primeira vez que coloquei a camisa do Flamengo eu já senti que um jogo já valeu a pena, depois lucro né? Poder escrever o nome na história, eu sou o cara mais sortudo do mundo. Consegui ganhar títulos no Atlético e viver o melhor momento do Atlético e agora estou vivendo isso no Flamengo. Eu quero o Campeonato Brasileiro e fazer história com a camisa do Flamengo não é fácil mas hoje sou o cara mais feliz e mais sortudo do mundo".