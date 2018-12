Filipe Luís sente nova lesão e desfalcará o Atlético de Madrid por um mês

O lateral-esquerdo sentiu a coxa durante a vitória sobre o Real Valladolid, no último sábado (15)

Após se recuperar de uma lesão na panturrilha, sofrida no último dia 28 de novembro, Filipe Luís voltou a ser substituído do Atlético de Madrid por causa de problemas físicos.

Justamente em seu retorno, na vitória por 3 a 2 sobre o Valladolid, no último sábado (15), o brasileiro foi substituído com dores na coxa.

Desta forma, o lateral-esquerdo de 33 anos deverá desfalcar o Atlético de Madrid (que vem sofrendo com o excesso de lesões nesta temporada) por cerca de um mês.

Quando deixou o campo no último sábado (15), Filipe foi substituído por Thomas Partey no início do segundo tempo.