Filipe Luís revela qual é seu jogador preferido... do River Plate!

Lateral estará em campo na final da Libertadores entre Flamengo x River Plate

e entram em campo neste sábado (23), às 17h (Brasília), em Lima, no . Embora as equipes joguem o “jogo da vida”, controvérsias e intrigas foram totalmente descartadas.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Em entrevista ao jornal argentino, Olé, Filipe Luis, uma das estrelas do time brasileiro, elogiou os rivais Hermanos: "Vamos enfrentar o melhor time do momento. Temos um time que foi campeão, está acostumado a jogar finais e passou a fases de eliminação com tranquilidade".

Filipe Luis jogou ao lado de Rafael Borré, atual jogador River, durante o tempo no qual esteve no , da . “Filipe me recebeu muito bem, me fez rir muito e foi uma referência. Mas, quando a bola começar a rolar, isso será deixado de lado. Vamos ver como será esse duelo”, disse o atacante River, recentemente, também ao Olé.

Filipe Luis, também comentou sobre a convivência de ambos, na Espanha: "Estou feliz pelo momento. Dividimos os bastidores no Atlético de Madrid, quando ele não tinha muitas possibilidades no elenco. Ele é um cara legal, um bom atacante que está em um ótimo nível".

Questionado a respeito de qual outro atleta do River o brasileiro admira, Filipe Luis disse: "Gosto de Quintero. Acho que ele é um jogador fenomenal. No ano passado eu estava presente no Bernabéu, assistindo à final. No início, ele não jogou bem, mas entrou no segundo tempo e destruiu o jogo. Acho que ele é um grande jogador",.

O lateral-esquerdo de 34 anos chegou ao time carioca, nesta temporada, após atuações bem-sucedidas no Atlético de Madrid, onde conquistou sete títulos.