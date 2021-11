Filipe Luís renova com o Flamengo por mais um ano e novo contrato aparece no BID da CBF

Filipe Luís seguirá no Flamengo por mais um ano, agora de forma oficial. O lateral-esquerdo teve a renovação de contrato publicada no BID da CBF nesta quarta-feira (17), estendendo o vínculo que terminaria no final de dezembro deste ano.

Aos 36 anos, Filipe Luís é uma das referências do atual elenco rubro-negro, e a diretoria tem planos de que o jogador encerre a carreira no clube e depois siga em alguma função na comissão técnica.

Filipe tem o desejo de um dia ser treinador de futebol e planos de estudar fora do Brasil: ele, inclusive, já vem fazendo cursos na CBF. Além do lateral, Diego Ribas e Diego Alves também acertaram a renovação por mais uma temporada.

Recuperado de lesão, o lateral é dúvida para a partida desta noite, diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa é de que ele só retorne diante do Grêmio, daqui duas rodadas.