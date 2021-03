Filipe Luís relembra polêmica expulsão de Rodinei em Flamengo x Inter: “era para cartão amarelo”

Lateral do Flamengo revelou amizade com o jogador do Colorado, e admite que entrada que rendeu expulsão no confronto entre os times foi 'exagerada'

A expulsão de Rodinei no duelo do Inter contra o Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro 2020 certamente foi uma das jogadas mais marcantes da reta final da competição.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Filipe Luis, atingido pela dura entrada do lateral colorado, se pronunciou sobre a jogada, e na sua opinião, o jogador não merecia mais do que um cartão amarelo.

“Quando ele pisou no meu tornozelo, eu sabia que ele ia ser expulso porque ele pisou muito no meu tornozelo. A primeira reação foi falar para o juiz não expulsar porque eu sabia que não foi na maldade. A gente falou para ele. Mas ele foi no VAR, analisou e decidiu expulsar. Quem sou eu para falar o contrário”, disse o ex-Atlético de Madrid.

O jogador do Fla ainda revelou ter amizade com Rodinei, com quem atuou no time da Gávea até o fim de 2019, quando ele se transferiu para o sul.

"Rodinei é muito meu amigo. Amo esse cara, me deu muitas alegrias, ganhei título com ele. Amo o Rodinei, gostaria que ele não tivesse sido expulso, que fosse crucificado, como ele não foi, virou um herói. Seguramente era para cartão vermelho", completou o lateral.

O lance foi considerado crucial na vitória por 2x1 do Flamengo, já que no momento da expulsão os gaúchos venciam por 1x0, e só então cederam o empate e então a virada. O resultado deixou os cariocas em excelente posição para a conquista do bicampeonato brasileiro.

O lance foi ainda mais comentado, já que Rodinei originalmente não poderia atuar no confronto contra o Flamengo, mas teve a multa de R$ 1 milhão paga pelo torcedor colorado Elusmar Maggi Scheffer.