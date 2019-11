Filipe Luís rasga elogios a Everton Ribeiro: "Messi do Flamengo"

Lateral esquerdo enaltece futebol do meio-campista do Flamengo em 2019 e o aponta como o melhor jogador do time na atual temporada

Filipe Luís não tem dúvidas: Ribeiro é o Messi do . O lateral esquerdo concedeu entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN , e falou sobre a sua predileção no elenco comandado por Jorge Jesus.

Perguntado por André Plihal sobre o seu jogador favorito no plantel flamenguista, o atleta que foi ídolo do citou vários companheiros. No entanto, não titubeou:

"O melhor jogador do Flamengo hoje? Estou pensando primeiro. Eu falei do Gerson, o goleador é o Gabigol. O melhor do time, o Messi é o Ribeiro. A bola cai no pé dele é um espetáculo. O melhor é o Everton Ribeiro. Ele vai destruir numa pelada, ele vai dar show. Quem fará mais gol? O Gabi. Quem é decisivo? O Bruno Henrique. O meu colete para escolher um jogador primeiro é o Everton Ribeiro", disse.

Everton Ribeiro chegou ao Flamengo em 2017. Revelado pelo , ele ganhou notoriedade no , clube pelo qual foi bicampeão brasileiro. Na sequência, foi vendido ao futebol dos Unidos e foi repatriado pelo Fla três anos mais tarde.