Filipe Luís parabeniza o Real Madrid por acerto com Reinier e o compara a Kaká

De férias na Espanha, lateral-esquerdo comentou sobre a ida do jovem atacante aos Merengues: "grande contratação"

De férias na , Filipe Luís foi o primeiro jogador do a ser questionado e também a comentar o acerto de Reinier, seu companheiro de time, com o Real Madrid. O lateral-esquerdo não poupou elogios ao jovem atacante e o comparou a um pentacampeão mundial e vencedor da Bola de Ouro: Kaká.

"Não sabia que tinha acertado com o . É uma grande contratação. Tem que felicitá-los. É um craque, muito vertical. Parece fraco, magro, mas é forte e aguenta muito", disse Filipe Luís em entrevista ao Marca.

"Com 17 anos me surpreendeu que sempre escolhe a jogada perfeita. Quando tem que jogar, joga. Quando tem que tirar, tira. Joga com a cabeça levantada. Só tem uma coisa na mente, fazer gols. É muito vertical. De verdade, é uma grande contratação e os parabenizo", continuou.

Apesar da empolgação pelo futebol de Reinier, o lateral-esquerdo lembrou que ele é jovem e que tem um longo caminho pela frente.



"Ele não está preparado 100%. Tem 17 anos, mas tem potencial e futuro. Ninguém está preparado para dar um salto tão grande e importante nessa idade. Mas para o futuro será uma grande contratação", afirmou.

Por fim, Filipe Luís explicou que vê semelhança do futebol de Reinier com o do campeão do mundo, Kaká.

"Me lembra (ele) porque joga com o peito aberto, por sua boa arrancada. É letal na área, mas tem mais qualidade que Kaká, inclusive para jogar de costas", concluiu.

Filipe Luís foi homenageado pelo antes da partida contra o neste sábado (4), recebeu apalausos de quase 60 mil torcedores Colchoneros presentes no Wanda Metropolitano.