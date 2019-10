Filipe Luís faz alerta no Flamengo até a final da Libertadores: "a gente não pode relaxar"

Lateral esquerdo faz análise da situação do Flamengo na temporada e cobra atenção dos jogadores nas partidas do Campeonato Brasileiro e na final

O entrará em campo em 23 de novembro para enfrentar o na final da da América. Até a decisão, o Carioca terá sete jogos pelo Campeonato Brasileiro 2019. O lateral esquerdo Filipe Luís espera que o time consiga se manter ligado nas partidas do torneio nacional.

O ex-jogador do faz uma análise sobre o momento da equipe rubro-negra em 2019. Os cariocas estão na liderança do Brasileirão, com dez pontos de vantagem para o , segundo colocado.

"Vamos chegar em um grande momento na final da Libertadores, a gente não pode relaxar, achar que já está ganho. É levar tudo a sério, chegar com uma sequência boa de vitórias e não deixar relaxar", declarou.

"A gente entende a euforia e uma distância de dez pontos em um outro campeonato, na , não teria chance nenhuma. Há muitas coisas que podem acontecer que mudariam tudo. É continuar com a mesma seriedade. É somar pontos e continuar com essa humildade. A gente vai conseguir", acrescentou.

Filipe Luís ainda dá a sua opinião sobre a final única na Copa Libertadores, a primeira desde a sua chegada.

"É muito melhor uma final única. Não consigo imaginar uma final com dois jogos. É melhor, que vença o melhor, que seja o jogo limpo, sem o juiz ser protagonista. É um jogo único, ninguém terá o fator campo, todos terão que se abrir. Um dos dois vai sair com o troféu. Esse nervosismo é muito especial. É uma tensão que, para o lado positivo, é bom. É um sonho jogar final da Libertadores", concluiu.