Filipe Luís e Thiago Silva condenam vaias em Salvador: "sai perdendo o Brasil"

Zagueiro credita falta de gols à críticas, enquanto o lateral-esquerdo pede maturidade para dar resposta em campo

A voltou a receber vaias, desta vez, em Salvador, durante e após o empate por 0 a 0 com a , na noite desta terça-feira (18), em partida válida pela segunda rodada do grupo A da .

O chegou a balançar as redes três vezes, mas dois gols foram anulados pela arbitragem, com auxílio do VAR, além da marcação de falta de Firmino no outro. Ainda no gramado, logo após o fim do jogo, o zagueiro Thiago Silva não concordou com as vaias recebidas.



"A meu modo de ver, não (vaias não foram merecidas). Principalmente porque a Venezuela pouco criou, isso em função do bom trabalho defensivamente, com uma estrutura boa da nossa equipe. Toda segunda bola era nossa. Dificilmente dava pra acelerar porque eles estavam muito fechados. Às vezes, a gente se precipitava em tentar fazer o último passe rápido e acabava errando. A gente ia perdendo um pouco de confiança. Mas acredito que num todo a equipe se comportou bem. Mas quando não se faz de gol parece que está tudo errado", disse em entrevista ao SporTV.



(Foto: Getty Images)

Já um dos outros líderes do elenco, Filipe Luís, pediu que o grupo dê a resposta em campo, mas criticou quem vaiou a Seleção Brasileira na Copa América.

"Todo mundo aqui já foi vaiado, aplaudido, fez gol, jogos ruins, não tem novato aqui, todos sabem jogar com pressão. Se a torcida não ajudar, vaiar, cantar olé para o adversário, sai perdendo o Brasil e todo mundo. Vamos tentar reverter isso, jogando, lutando, dando nosso melhor. Não foi o jogo que a gente esperava, mas ninguém saiu sem suar a camisa", afirmou.

Líder do grupo A com 4 pontos, o Brasil volta a campo contra o , na Arena , no próximo sábado (22), às 16h (de Brasília).