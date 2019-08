Filipe Luís e Gerson, coadjuvantes de luxo na vitória do Flamengo sobre o Inter

O lateral-esquerdo, em especial, simbolizou muito do que foi a excelente exibição no mata-mata da Libertadores

Bruno Henrique foi o grande herói da vitória por 2 a 0 do sobre o , na ida das quartas de final da Libertadores, resultado que coloca o com excelentes condições de voltar a uma semifinal do torneio após 35 anos. O atacante fez os dois gols, colocando-se como referência letal e atingindo o seu número recorde de finalizações certas [4], levando em consideração todos os campeonatos de 2019 – menos o estadual. Também igualou a temporada mais goleadora da própria carreira.

Mas o camisa 27 esteve longe de ser o único destaque da equipe comandada por Jorge Jesus. Embora o protagonismo seja indubitavelmente seu, algo que fica até mais intenso pela convocação para a seleção brasileira, recebida ao longo da semana, a equipe carioca só conseguiu bater um excelente time do Inter porque praticamente todos os jogadores tiveram calma para administrar a tensão e expectativa, além da habilidade para explorar os espaços que começaram a aparecer mais vezes especialmente a partir da metade do segundo tempo.

Willian Arão teve mais uma excelente atuação no meio, Cuéllar seguiu distribuindo o jogo com precisão invejável nos passes e Ribeiro foi tão maestro quanto leão: deixou o gramado como jogador que mais interceptou bolas no Maracanã [5, segundo a Opta Sports], e deu um excelente passe em profundidade para Bruno Henrique, que acabou desarmado por Cuesta antes de a esfera sobrar nos pés de Gerson, que, em um único toque, devolveu para Bruno Henrique abrir o placar.

O próprio Gerson ajuda a contar a história do triunfo rubro-negro: entrou no segundo tempo no lugar de um Arrascaeta abaixo do esperado, muito provavelmente por conta de um problema estomacal, e deu mais força ao meio-campo, sem abandonar a criatividade. Atuando na maior parte do tempo pela direita, mas em movimento constante, como fizeram praticamente todos os jogadores do meio para a frente, decidiu pela assistência, mas também por ter dado novo fôlego ao setor em que atua.

Filipe Luís personifica a boa atuação rubro-negra

Filipe Luís, contudo, foi o grande coadjuvante da noite. O lateral-esquerdo, que já vinha dando sinais claros de evolução desde a sua estreia contra o , representou à perfeição o jogo rubro-negro na última quarta-feira (21). A sua presença é vital nos dois gols anotados por Bruno Henrique.

Recordista de desarmes no duelo [8, mesmo número de Arão], uma destas roubadas de bola iniciou o contra-ataque que abriu o 1 a 0 - no primeiro tempo, ele já havia ajudado na melhor oportunidade até então. Atuando mais por dentro quando tinha a bola nos pés, explorando toda a habilidade já conhecida por quem o acompanhava de perto na Europa, tabelou com Gabigol antes de entregar a esfera para Ribeiro fazer o já citado passe em profundidade. Minutos depois, fez, ele próprio, o passe que deixou Gabigol em excelentes condições de servir Bruno Henrique para o 2 a 0.

Embora Bruno Henrique tenha sido o grande protagonista, com absoluta justiça, Filipe personificou a exibição flamenguista no Maracanã até mesmo nos lances em que mais foi decisivo: ajudando tanto na defesa quanto no ataque, mostrou o quanto o equilíbrio, de todas as espécies, foi vital para os cariocas largarem em vantagem.