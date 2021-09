Filipe Luís e Arrascaeta reforçam o Flamengo contra o Barcelona; Andreas à frente de Maia e Diego

Dupla se recuperou de lesão e participou da primeira atividade do time em Guayaquil, no Equador

O Flamengo desembarcou no Equador no final da tarde desta segunda-feira (27) e já realizou o primeiro treino em solo equatoriano. O time de Renato Gaúcho fez uma atividade no hotel onde a delegação está concentrada.

Nesta terça, o rubro-negro usará as instalações do Emelec para finalizar a preparação para o duelo contra o Barcelona, na quarta, pela semifinal da Copa Libertadores.

A boa notícia é que Renato Gaúcho deve ter força máxima à disposição. O treinador não conta apenas com Leo Pereira, expulso na última partida. Filipe Luís e Arrascaeta, que foram ausências no primeiro jogo, trabalharam normalmente com o grupo e estão prontos para o confronto.

No último domingo, a dupla já havia participado de um jogo treino no Ninho do Urubu, ao lado de Diego Alves, David Luiz, Isla, Everton Ribeiro e Gabigol, poupados da partida contra o América-MG. Rodrigo Caio, que estava suspenso, também participou da atividade.

No meio-campo, Renato Gaúcho deve optar por Andreas Pereira como segundo volante. O recente reforço do clube, neste momento, está a frente de Thiago Maia e Diego Ribas na disputa por uma vaga na posição. Sendo assim, a tendência é que volte ao time titular.

O Flamengo deve ir a campo com: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz, Filipe Luis; Arão, Andreas, Éverton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol.

Depois da vitória por 2 a 0 no Maracanã, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença que garante a classificação para a final da Copa Libertadores, no dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.