Filipe Luis é apresentado como reforço no Flamengo: "não sou salvador da pátria, mas vim pra ajudar"

Quarta contratação do Fla no mês, lateral esquerdo falou pela primeira vez como jogador rubro-negro

O lateral-esquerdo Filipe Luís foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira (26) como novo reforço do para a temporada 2019. Ao lado do vice de futebol Marcos Braz, o jogador de 33 anos falou pela primeira vez como atleta rubro-negro, com o qual assinou um contrato válido por dois anos, mas ainda sem perspectivas para fazer seu jogo de estreia pelo clube.

Cobiçado pelo e podendo até estender sua permanência no , Filipe garante que o interesse e o projeto dos cariocas acabou fazendo a diferença na hora de resolver seu futuro.

"Foi uma decisão muito difícil, depois de 15 anos na Europa. Mas quando o Flamengo liga balança, é diferente. Minha família está aqui e entende e sabe o que o Flamengo significa para mim. É um sonho. Só foi possível porque hoje o Flamengo tem esse projeto de grandeza, de lutar por todos os títulos", disse o jogador em coletiva de imprensa. "Não sou o salvador da pátria, mas vim para ajudar. Com a Nação do nosso lado tenho certeza que vamos conquistar títulos importantes."

A apresentação do Filipe Luis no @Flamengo ia tranquila até que... GEMIDÃO! 😂😂😂 pic.twitter.com/78qJvS4vq1 — Goal (@GoalBR) July 26, 2019

Depois de passagens pelo La Coruña, e o próprio Atlético (duas vezes), o ala repete os passos do lateral Rafinha e do meia Gerson, que também retornam ao futebol brasileiro para vestir as cores do Fla, além do zagueiro espanhol Pablo Marí, outra contratação neste meio de temporada.

Com o nome no BID, Filipe poderá estrear no e ficará na torcida pela classificação do Fla na : o time precisará reverter, no Rio de Janeiro, a derrota por 2 a 0 sofrida para o na ida das oitavas de final; só em caso de classificação os cariocas poderão fazer novas trocas em sua lista de inscritos para o torneio.

Confira outros tópicos abordados na apresentação:

Negociação com o Flamengo

Foram conversas interessantes e intensas. Não foi questão financeira, poderia ter ficado na Europa. Foi o desafio de entrar para a história do Flamengo. Pouca gente tem essa chance. E hoje o Flamengo nos proporciona isso. Tem que ser um pensamento de todos os flamenguistas: o Flamengo tem que estar em primeiro lugar. Hoje é um grande dia para mim

Quando estreia?

"Vai depender dos treinos. Não tenho nenhum problema, mas estou há três semanas parado. Preciso de um tempo de preparação. Não sei quando, o treinador vai saber avaliar".

Contato com Jorge Jesus

"Enfrentei o Jorge (Jesus) duas vezes na Europa.. É um cara que controla o jogo. Será um prazer trabalhar com ele. Vai entrar na minha lista de grandes treinadores. Vou aprender com ele para estar pronto quando eu vier treinar o Flamengo".