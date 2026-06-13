Filipe Luís contrata jogador do Feyenoord pelo AS Monaco antes mesmo do término do contrato

Jyri Nieminen vai assumir o cargo de treinador de goleiros no AS Monaco, segundo o Foot Mercato. O finlandês de 38 anos, que deixará o Feyenoord a partir de 1º de julho, passará a integrar a comissão técnica do recém-contratado técnico Filipe Luís.

O Feyenoord anunciou no início deste mês que Nieminen está em busca de um novo desafio. O clube de Roterdã e seu treinador de goleiros se separam de comum acordo.

Nieminen, que também trabalha na seleção finlandesa, chegou no verão de 2023, vindo do New York Red Bulls.

Após três temporadas, Nieminen se despediu através do site do Feyenoord. “Tenho muito orgulho dos anos em que tive a oportunidade de trabalhar neste grande clube, em um ambiente onde tudo e todos estão focados em crescer juntos a cada dia.”

“Quero expressar minha gratidão aos colegas fantásticos que tive ao meu redor e, certamente, também aos jogadores e a cada goleiro individualmente com quem tive a oportunidade de trabalhar no Feyenoord. Foi um privilégio.”

Nieminen já encontrou um novo empregador no Mônaco, antes mesmo do término de seu contrato. O Feyenoord ainda está em busca de um substituto.

O Feyenoord parece ver em Carlo l'Ami (59) o sucessor de Nieminen, conforme noticiou o FR12 no início desta semana.