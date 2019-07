Filipe Luís chega ao Flamengo: "não sei quando vai ser minha estreia"

Lateral-esquerdo desembarca no Rio de Janeiro, elogia o Flamengo e fala sobre a expectativa de vestir a camisa rubro-negra

Filipe Luís chegou ao Rio de Janeiro para começar oficialmente sua passagem pelo . O lateral-esquerdo desembarcou no no início da manhã desta quinta-feira e deu algumas rápidas declarações como jogador rubro-negro. Ao ser perguntado sobre quando estreará pela equipe, preferiu não dar um prazo.

"No Brasil, o Flamengo realmente é diferente, o coração bate mais forte. Não sei quando vai ser minha estreia, estou há duas semanas e meia de férias, mas finalmente estou aqui. Muita vontade de poder jogar aqui. Eu tenho me preparado para poder superar esse desafio. Realmente é uma sensação única", disse Filipe Luís ao GloboEsporte.com.

O lateral-esquerdo se apresenta ao Flamengo horas depois de a equipe sofrer uma dura derrota por 2 a 0 para o Emelec, no , no primeiro jogo das oitavas de final da .

Além do revés em campo, a equipe ainda sofreu a baixa de Diego, amigo de Filipe Luís e um dos incentivadores do lateral a acertar com o Flamengo durante as negociações. O meia sofreu uma fratura na perna esquerda e precisará ser submetido a uma cirurgia complexa, segundo o departamento médico do clube.

"É um jogador fundamental para a gente. Espero que ele se recupere bem. Não tem ninguém mais preparado mentalmente para poder superar essa lesão", afirmou Filipe Luís, ainda no aeroporto.

O lateral assinou contrato com o Flamengo até dezembro de 2021 e se junta a Rafinha, Gerson e Pablo Marí como reforços do clube neste meio de ano.