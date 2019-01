Filipe Luis atrasa recuperação e segue fora do Atlético de Madrid

Retorno estava previsto para o dia 6, mas lateral segue desfalcando a equipe, e rumores sobre a sua saída do clube aumentam

Desfalque do Atlético de Madrid desde do dia 15 de dezembro, quando sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a vitória colchonera sobre o Valladolid, o retorno do lateral estava previsto para o último dia 6, no duelo contra o Sevilla.

No entanto, mais de um mês depois, o brasileiro segue desfalcando a equipe, sem uma previsão de retorno decretada, enquanto rumores sobre a sua saída do clube aumentam.

O lateral, que tem contrato até 30 de junho de 2019, não deve renovar com o Atleti, deixando-o no final da temporada, sua oitava pela equipe madrilenha - em duas passagens.

Aos 33 anos, o brasileiro está livre para assinar um pré-contrato com outros clubes.