Filipe Luís admite desgaste físico após lesão no joelho e comemorações pelo Fla

Lateral destacou, no entanto, semana livre para se preparar para o Mundial de Clubes, que acontece em Doha, no Qatar

Um dos principais reforços do na temporada 2019, Filipe Luís foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Brasileiro. Na cerimônia de premiação, o jogador, que é declarado, ressaltou que ainda está digerindo tudo o que viveu este ano.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

"Meu sonho sempre foi conquistar o Brasileirão, mas depois, quando eu cheguei aqui eu entendi a dimensão que tem a Libertadores, foram os dois juntos. Maravilhoso. Não está dando para acreditar, digerir direito, mas agora a nossa cabeça está no Mundial".

Recentemente, Filipe Luís fez alguns jogos abaixo da média que vinha apresentando desde que chegou ao Flamengo. O lateral adimitiu a queda física depois da entorse que sofreu no joelho mas tranquilizou os torcedores.

"Fisicamente, obviamente que depois da lesão que eu tive no joelho, é sempre difícil quando machuca, voltar, pegar forma física, principalmente depois da final, todas as comemorações e tudo mais, você acaba não jogando sempre mas fisicamente você cai. Mas, agora, vamos ter uma semana longa para trabalhar para esse jogo, para focar somente nesse Mundial que é muito importante para a gente e recuperar a melhor forma possível".

Com o Mundial de Clubes pela frente, Filipe Luís tem a chance de marcar ainda mais a sua história no clube e atingir um feito que apenas o time histórico da década de 80 conseguiu. Sonhando com um duelo contra o na final, o jogador fez questão de afirmar que os Reds estão um passo à frente do Rubro-Negro.

Mais artigos abaixo

"Saber que a semifinal vai ser muito complicada, mas se a gente passar da semifinal e conseguir pegar o Liverpool na final. Primeiro passo é reconhecer a superioridade deles, eles tem um time espetacular, que joga junto há muito tempo, uma qualidade imensa. Com muita humildade, um jogo tudo pode acontecer. Mas podemos sim ganhar, vamos tentar ganhar, mas sabendo a realidade qual é, que hoje eles estão um passo à frente da gente".

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes na próxima terça-feira(17), diante do vencedor do confronto entre Al Hilal e Esperance. Em caso de vitória, o Rubro-Negro se classifica para a grande decisão que acontece no sábado(21). Se o Liverpool também passar pela semifinal, as equipes podem reeditar o duelo de 1981, eternizado na memória dos flamenguistas.