Filhos de Salah e Henderson nascem nove meses após 4 a 0 do Liverpool no Barcelona

Torcida dos Reds faz conexão entre as datas e brinca nas redes sociais com a coincidência; confira

O está de folga devido à pausa da Premier League, mas os torcedores dos Reds aproveitaram o sábado (8) para brincar com uma situação: a parternidade de Henderson e Salah.

Isso porque Henderson e Salah foram pais pela segunda vez ambos exatamente 9 meses depois da vitória por 4 a 0 sobre o , no jogo de volta da , que deu justamente a classificação aos Reds à grande decisão.

Rapidamente, os torcedores do Liverpool fizeram uma conexão com as datas, brincando com a grande "festa" que os jogadores fizeram na época, celebrando a classificação, e ainda colocando Divock Origi entre as menções, já que o belga foi um dos destaques daquela noite.

Confira algumas reações:

"Filho de Jordan Henderson nasce exatamente 39 semanas depois do Liverpool vencer o Barcelona por 4 a 0. Coincidência?"

Jordan Henderson's son being born exactly 39 weeks after Liverpool beat Barcelona 4-0.



Coincidence? 😂😂 pic.twitter.com/6jfJAAf9Mf — FootballFunnys (@FootballFunnnys) February 8, 2020

"A esposa de Jordan Henderson deu à luz um menino hoje exatamene 9 meses depois de vencermos o Barccelona por 4 a 0... amando as celebrações na casa dos Henderson, devo dizer"

Jordan Henderson’s wife gave birth to a baby boy today exactly 9 months after we beat Barcelona 4-0.....loving the celebrations in the Henderson’s household I must say 😁 — angie (@ThisIsLiverbird) February 7, 2020

"Parabéns a Jordan e Rebecca Henderson pelo nascimenos do novo bebê Divock Henderson"

Congratulations to Jordan and Rebecca Henderson on the birth of their new baby boy Divock Henderson — Stanley House 6️⃣ (@StanleyHouseLFC) February 8, 2020

"7 de maio de 2019: Liverpool vence o Barcelona por 4 a 0 e se classifica à final da Champions League

"9 meses depois, a esposa de Mohamed Salah dá à luz a uma menina, enquanto a de Jordan Henderson dà a luz a um menino... Deve ter sido uma boa noite"