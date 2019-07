Filho de Zidane fala sobre saída do Real Madrid: "Quero crescer"

Luca Zidane deixou o Real Madrid para defender o Racing Santander, da Espanha, por empréstimo. Jogador ficará um ano no clube da Segunda Divisão

Luca Zidane espera que o tempo longe do seja crucial para o seu desenvolvimento como profissional. O filho do técnico blanco ficará por uma temporada no Santander.

O goleiro de 21 anos fez a sua transferência nessa terça-feira (9), depois de perder espaço na equipe profissional. O mais provável é que o pai do jovem utilize o costarriquenho Keylor Navas e o belga Thibaut Courtois no time principal.

Recentemente, a Goal revelou que o belga será a primeira escolha da comissão técnica na nova temporada. Keylor Navas deve ser o segundo nome da equipe. Atrás dele, estará o jovem Andriy Lunin, que voltou de empréstimo do .

Em entrevista coletiva pelo novo clube, Luca Zidane falou sobre a mudança:

"Quero crescer como jogador em um clube histórico. Não poderia estar mais feliz ou mais excitado sobre este novo capítulo que estou começando. Será bom para mim deixar o Real Madrid e a cidade de Madrid, conhecer um novo clube, um novo lugar. Todo dia, eu procuro melhorar, crescer, andar para frente. Racing é o melhor lugar possível para fazer isso", comentou.