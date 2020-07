Filho de Simeone quer jogar no Atlético de Madrid com ou sem o pai

Giovanni Simeone afirma que "é inevitável" querer atuar pelos colchoneros; ele é atacante e atualmente defende o Cagliari

O filho mais velho de Diego Simeone deixou bem claro que quer defender o . Não é a primeira vez que Giovanni Simeone afirma este desejo, e ele voltou a repetir isso em entrevista à ESPN.

Aos 25 anos, Giovanni pertence à e está emprestado para o , mas não escondeu o sonho de vestir a camisa dos colchoneros, com o pai no comando do time ou não. Perguntado se aceitaria uma transferência para o Atlético, ele não titubeou.

"Mais do que tudo, porque ele [Diego Simeone] está em um clube onde eu sempre quis ir atuar quando garoto. É inevitável que eu queira ir. Lá está o 'meu velho', mas se ele não estivesse lá, eu também gostaria de ir ao Atlético, porque realmente quero isso, é o que eu gostaria", afirmou Giovanni.

Nascido na , o atacante escolheu defender a seleção argentina, assim como seu pai. Na atual temporada, ele já balançou as redes 10 vezes em 30 partidas, todas pela . Ele ficar no Cagliari ao final da temporada, caso o time exeça a opção de compra.

Giovanni já passou por clubes como , Banfield e antes de atuar por Fioretina e Cagliari. E ainda deve ter uma longa carreira no futebol para cumprir seu grande sonho de infância.

Diego Simeone é treinador do Atlético de Madrid desde 2011. No elenco atual, ele tem Diego Costa, Alvaro Morata e Ivan Saponjic para a posição em que seu filho atua. Os colchoneros estão em terceiro em LaLiga, sem chances de título. Já na Liga dos Campeões, o time está classificado para as quartas de final.