Antes da tão esperada final da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá esta noite, Diego Maradona Júnior, filho do falecido ícone argentino, se pronunciou de forma categórica sobre o tema que sempre gerou mais polêmica, afirmando que qualquer comparação entre seu falecido pai e Lionel Messi carece totalmente de fundamento.

Ao falar sobre os principais pontos fortes da atual seleção argentina, Maradona Júnior destacou o espírito coletivo que levou a equipe a chegar à final da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva.

Segundo o site Football Italia, ele afirmou: “Esta é, sem dúvida, uma equipe fantástica, e quando seu capitão está totalmente concentrado, ele faz a diferença”.

E continuou: “Eles abriram caminho até a final graças à sua personalidade forte, à dedicação e ao desejo intenso de vencer. Isso é verdade independentemente do tamanho exato das contribuições de Messi, embora ele tenha, sem dúvida, desempenhado um papel fundamental ao longo do torneio”.

No entanto, quando questionado sobre as constantes comparações entre Diego Maradona e Lionel Messi, que dominaram a cobertura da mídia durante o torneio, Maradona Filho não hesitou em rejeitar totalmente essa polêmica.

Ele afirmou: “Com todo o respeito, quem faz esse tipo de comparação é um grande idiota”.

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E continuou: “Primeiro, até o próprio Messi admitiu que essa comparação é inadequada, pois Diego é o número um. Segundo, o futebol, como esporte, mudou radicalmente. Como você pode comparar um jogador que atuou numa época em que praticamente tudo era permitido em campo — chutes, socos e entradas violentas — com um jogador de futebol que atua numa época em que pode ser marcado um pênalti apenas por um simples passo sobre o pé do adversário? E, em terceiro lugar, simplesmente não dá para comparar extraterrestres com seres humanos”.

Hoje à noite, Messi entrará em campo diante de uma oportunidade histórica de conquistar dois títulos consecutivos da Copa do Mundo, uma conquista que nem mesmo o grande Diego Maradona conseguiu alcançar após sua vitória em 1986.

No entanto, segundo seu filho, mesmo que essa conquista sem precedentes venha a se concretizar, ela não alterará a hierarquia histórica entre esses dois ícones.

Maradona Filho concluiu dizendo que a conquista da Copa do Mundo por Messi pela segunda vez consecutiva “o tornará uma figura mais importante para o país, mas, no contexto dessa comparação, ele poderia ganhar a Copa do Mundo dez vezes que isso não mudaria nada”.

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