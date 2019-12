'Filho' de Jorge Jesus, artilheiro do Al-Hilal tem leão de estimação em casa

Contratado a pedido do português, Bafétimbi Gomis é conhecido por imitar o 'rei da selva' nas comemorações

Com um golaço aos 28 minutos do segundo tempo, Bafétimbi Gomis garantiu a vitória do Al-Hilal por 1 a 0 em cima do Espérance e, consequentemente, a presença na semifinal do Mundial de Clubes contra o Flamengo. Na comemoração, correu na direção de Jorge Jesus, que estava na arquibancada, e imitou um leão.

Fazer o gesto da ferocidade do "rei da selva", na verdade, é uma marca registrada do atacante francês, que, poucas semanas depois de chegar ao futebol árabe, ganhou de presente um filhote de leão do presidente do clube, o príncipe Mohammad Bin Faisal. O animal, que hoje já tem pouco mais de um ano, se chama "Gomez Junior".

Gomis, vale lembrar, foi contratado pelo Al-Hilal a pedido de Jesus, com quem trabalhou apenas entre julho de 2018 e janeiro de 2019. Durante o curto período, ambos criaram uma relação muito próxima, ao ponto de o jogador de 34 anos chamar o treinador de "pai".

"Há um respeito e carinho mútuo entre eles, algo que surgiu logo de cara. Ele [Jorge Jesus] tem essa característica de ser bastante apegado aos seus jogadores. Muitos, inclusive, enxergam nele uma figura paternal mesmo", confidenciou uma pessoa próxima a Jorge Jesus, à Goal.

Apesar de ter sido reserva diante do Espérance, Bafétimbi Gomis é titular absoluto do Al-Hilal, agora comandado pelo romeno Razvan Lucescu - atualmente, está no processo final de recuperação de uma lesão no punho direito. Desde que chegou ao clube árabe, fez 59 jogos oficiais e marcou 44 gols.