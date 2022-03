Filho de Aguero, neto de Maradona e afilhado de Messi: Benjamin Aguero inicia passos no futebol

Poucas pessoas têm uma árvore genealógica do futebol tão saudável e florescente quanto Benjamin Aguero, filho do ex-atacante do Barcelona Sergio Aguero, neto de Diego Maradona e afilhado de Lionel Messi, atacante do Paris Saint-Germain.

Seu pai, Sergio Aguero, anunciou que o jovem de 13 anos começou a seguir os passos da família rumo ao futebol profissional. Bejamin, agora, tem treinado nas categorias de base do Tigre, da Argentina.

Aguero, por sua vez, foi forçado a se aposentar em dezembro por conta de problemas cardíacos, no entanto, o nome da família, ao que tudo indica, ainda deve aparecer constantemente no futebol.

Desde sua aposentadoria, Aguero passou a realizar transmissões ao vivo em seu canal na Twitch, na internet. Foi por meio de uma live, aliás, que o ex-jogador contou os detalhes da carreira de seu filho, contando que o jovem realizou duas sessões de treinamento no clube.

Aguerro disse: "Benjamin foi para o Tigre porque seu melhor amigo está indo para lá. Ele foi fazer o teste na semana passada e me escreveu dizendo: 'Pai, eu passei'.

"Logo liguei para ele, o felicitei e disse: 'terá todo este ano para entrar no ritmo e (ficar mais) depois, se realmente gostar'". "Ele se divertiu, gostou dos dois treinos, mas não sabemos se ele vai continuar."

Aguero também revelou que não vai forçar o filho a seguir a tradição da família se ele não quiser jogar, ao mesmo tempo em que exige que Benjamin leve seu treinamento a sério.

"Sou bastante exigente e honesto" sobre como joga, disse. "Se vou vê-lo jogar, não quero vê-lo se ele não tentar ou não se importar. Se ele realmente vai querer jogar porque ama futebol, perfeito. Se ele não liga e vai como hobby, não me terá apoiando."

Benjamin é fruto do relacionamento de Sergio Aguero com Giannina Maradona, filha de Maradona.