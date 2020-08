Figueirense x Vitória: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Encontro vale pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

No Orlando Scarpelli, o recebe o nesta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília) pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro . O duelo terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Figueirense x Vitória DATA Terça-feira, 11 de agosto de 2020 LOCAL Orlando Scarpelli (SC) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida poderá acompanhar a partida na TV e na internet (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Figueirense foi derrotado pelo Operário na primeira rodada e, agora, quer aproveitar o fator casa para marcar seus primeiros pontos na Série B. O técnico Marcio Coelho deve manter a base do time que estreou na competição.

Mais times

Já o Vitória bateu o em sua estreia, e o técnico Bruno Pivetti afirmou que a equipe está pronta para o jogo fora de casa. "Duas equipes tradicionais, que vêm com elenco qualificado. Sabemos que vamos enfrentar grandes adversários. Estamos focados no Figueirense. Estamos bem preparados".

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Figueirense: Sidão, Lucas, Alemão, Rony, Brunetti, Pereira, Arouca, Marquinho, , Pedro Lucas e Diego Gonçalves.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo, Jonathan, João Victor, Gabriel Furtado, Carleto, Guilherme Rend, Fernando Neto, Marcelinho, Vico, Alisson Farias e Caicedo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FIGUEIRENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 1 x 4 29 de julho de 2020 Operário 3 x 1 Figueirense Série B 8 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Figueirense x Série B 16 de agosto de 2020 16h (de Brasília) Sampaio Correa x Figueirense Série B 19 de agosto de 2020 19h (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Atlanta 2 x 2 Vitória 26 de julho de 2020 Vitória 1 x 0 Sampaio Corrêa Série B 8 de agosto de 2020

Próximas partidas