Figueirense x São José-RS onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Jogo acontece neste domingo (31), pela 17ª rodada da Série C; veja como acompanhar na TV e na internet

Figueirense e São José-RS se enfrentam neste domingo (31), no Orlando Scarpelli, a partir das 19h (de Brasília), pela 17ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

O Figueirense entra em campo buscando uma vitória para ficar perto de uma vaga para o quadrangular ginal. O time catarinense está em sexto lugar, com 26 pontos.

Do outro lado, o São José-RS é o primeiro time fora do G-8, ocupando a nona posição, com 23 pontos somados. A equipe gaúcha sonha em avançar à próxima fase, mas, para isso, não pode mais desperdiçar pontos.

Prováveis escalações

Possível escalação do Figueirense: Wilson, Muriel, Maurício, Luis Fernando, Zé Mário, Oberdan, Rodrigo Bassani, Léo Artur, Andrew, Jean Silva e Tito.

Possível escalação do São José-RS: Fábio, Samuel, Tiago, Jadson, Lissandro, Marcelo, Sillas, Crystopher, Vini Moura, Gabriel Lima e Maradona.

Desfalques da partida

Figueirense:

sem desfalques confirmados.

São José-RS:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Figueirense x São José-RS DATA Domingo, 31 de julho de 2022 LOCAL Orlando Scarpelli, Florianopolis - SC HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Denis Serafim (AL)

Assistentes: Rondinelli Tavares e Ruan Silva (AL)

Quarto árbitro: Charly Deretti (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

Figueirense

JOGO CAMPEONATO DATA Paysandu 1 x 1 Figueirense Série C 25 de julho de 2022 Figueirense 2 x 1 Botafogo-SP Série C 16 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo-PB x Figueirense Série C 8 de agosto de 2022 20h (de Brasília) Figueirense x ABC Série C 13 de agosto de 2022 17h (de Brasília)

São José-RS

JOGO CAMPEONATO DATA São José-RS 2 x 1 Botafogo-SP Série C 23 de julho de 2022 Confiança 1 x 0 São José-RS Série C 17 de julho de 2022

Próximas partidas