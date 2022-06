Figueirense x Remo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste domingo (26), pela 12ª rodada da Série C; veja como acompanhar na na internet

Figueirense e Remo se enfrentam nesta segunda-feira (26), no Orlando Scarpelli, a partir das 20h (de Brasília), pela 12ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na internet.

Em confronto inédito na Série C e valendo vaga no G-8, as equipes voltam a se enfrentar, com o Leão Azul tendo uma pequena vantagem diante dos catarinenses.

Em seis duelos diretos, o Remo soma três vitórias, contra duas do Figueirense, além de um empate.

O Figueira ainda trata como dúvida as presenças de Andrew, Muriel e Zé Mário, enquanto o zagueiro Luis Fernando, suspenso, é desfalque certo.

Por outro lado, Jhon Cley retorna e fica à disposição do técnico Júnior Rocha.

Prováveis escalações

Possível escalação do FIGUEIRENSE: Wilson; Muriel, Mauricio, Serginho e Clayton; Zé Mário, Oberdn, Rodrigo Bassani e Jhon Cley; Andrew e Gustavo Ramos.

Possível escalação do REMO: Vinícius; Ricardo Luz, Igor Morais, Marlon e Leonan; Anderson Uchoa, Marciel e Erick Flores; Netto Norchang, Fernandinho e Brenner.

Desfalques da partida

Figueirense:

Luis Fernando: suspenso.

Remo:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Figueirense x Remo DATA Domingo, 26 de junho de 2022 LOCAL Orlando Scarpelli - Florianópolis, SC HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Zandick Gondim Alves - RN

Assistentes: Vinicius Melo de Lima e Luis Carlos de França Costa - RN

Quarto árbitro: Evandro Tiago Bender - SC

Últimos resultados e próximos jogos

Figueirense

JOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 0 x 0 Confiança Série B 12 de junho de 2022 Manaus 1 x 1 Figueirense Série B 18 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Figueirense Série B 3 de julho de 2022 19h (de Brasília) Figueirense x Campinense Série B 9 de julho de 2022 18h (de Brasília)

Remo

JOGO CAMPEONATO DATA Volta Redonda 3 x 0 Remo Série B 14 de junho de 2022 Remo 1 x 2 Altos Série B 19 de junho de 2022

Próximas partidas