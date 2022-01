Figueirense x Joinville: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Figueirense e Joinville entram em campo neste domingo (23), em Florianópolis, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Catarinense. A partida terá transmissão ao vivo do One Football, na plataforma de streaming. Aqui na Goal você acompanha a partida em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Figueirense x Joinville DATA Domingo, 23 de janeiro de 2022 LOCAL Orlando Scarpelli, Florianópolis - SC HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O One Football, plataforme de streaming, irá transmitir o jogo deste domingo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após iniciar a temporada com o título da Recopa Catarinense ao vencer de virada o Avaí por 3 a 1, agora o Figueirense volta as suas atenções rumo à mais uma conquista estadual.

Do outro lado, o Joinville também quer iniciar o ano com o pé direito e promete dificultar a vida do rival.

Provável escalação do Figueirense: Rodolfo, Muriel, maurício, Luis Fernando, Zé Mário, Clayton, Oberdan, Kauê, Andrew, Thiaguinho e Gustavo Índio.

Provável escalação do Joinville: a confirmar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FIGUEIRENSE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 3 Figueirense Recopa Catarinense 20 de janeiro de 2022 Figueirense 0 x 0 Brusque Amistoso 14 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barra x Figueirense Catarinense 26 de janeiro de 2022 19h (de Brasília) Concórdia x Figueirense Catarinense 29 de janeiro de 2022 16h30 (de Brasília)

JOINVILLE

JOGO CAMPEONATO DATA Joinville 2 (1) x (3) Uberlândia Série D 2 de outubro de 2021 Uberlândia 1 x 0 Joinville Série D 26 setembro de 2021

Próximas partidas