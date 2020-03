Figueirense x Fluminense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Reeditando a final de 2007, cariocas e catarinenses se enfrentam na terceira rodada da Copa do Brasil

Pela terceira rodada da Copa do , o viaja até Florianópolis para encarar o na noite desta quarta-feira (11), às 19h15h (de Brasília), no Orlando Scarpelli. O duelo terá transmissão ao vivo do canal Sportv, na TV fechada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Figueirense x Fluminense DATA Quarta-feira, 11 de março de 2020 LOCAL Orlando Scarpelli - Florianópolis, BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor quer a classificação na / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após avançar contra o Moto Club e contra o -PB, o Fluminense chega para a terceira fase da competição nacional embalado com os gols e as boas atuações de Nenê. O veterano de 38 anos já tem nove gols no ano, um dos artilheiros do Brasil em 2020.

Já são quatro vitórias consecutivas para o time de Odair Hellmann, que marcou 15 gols e sofreu apenas três neste período.

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Gilberto, Nino, Digão, Egídio; Henrique, Yuri (Yago), Nenê; Marcos Paulo, Wellington Silva, Evanílson.

Tentando avançar além da terceira fase pela primeira vez desde 2015, o Figueirense chega com menos badalação para a partida. Já são três jogos seguidos sem vitórias no . A última vitória da equipe foi há quase um mês, contra o -ES por 1 a 0 na segunda fase da .

Provável escalação do Figueirense: Sidão; Lucas, Alemão, Rony, Sanchéz (Brunetti); Patrick, Pereira (Paulo Ricardo), Marquinho; Nicholas, Diego Gonçalves e Pedro Lucas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 0 Botafogo-PB Copa do Brasil 4 de março Fluminense 4 x 0 Resende 8 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Fluminense Taça Rio 14 de março 16h (de Brasília) Fluminense x Figueirense Campeonato Carioca 19 de março 21h30 (de Brasília)

FIGUEIRENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 0 x 0 Campeonato Catarinense 1 de março 0 x 0 Figueirense Campeonato Catarinense 8 de março

Próximas partidas