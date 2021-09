Figueirense x Criciúma: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste sábado (25), pela 18º rodada do Brasileirão Série C; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Figueirense recebe o Criciúma em casa neste sábado (25), às 17h (de Brasília), pela última partida da primeira fase da Série C do Brasileirão 2021. O jogo será transmitido pelo sistema de streaming da DAZN. Na Goal , você acompanha os lances da partida em tempo real clicando aqui .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Figueirense x Criciúma DATA Sábado, 25 de setembro de 2021 LOCAL Estádio Orlando Scarpelli - Florianópolis, SC HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Criciúma pode conseguir melhor posição na tabela caso vença o duelo contra o Figueirense / Foto: Celso Lucia/Criciúma

A plataforma de streaming DAZN, na internet, fará a transmissão ao vivo da partida deste sábado (25). Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Figueirense, em quinto lugar, ficou de fora da segunda fase da Série C. No entanto, vem de duas vitórias na competição e pode garantir bom resultado contra o Criciúma.

Já o Tigre, caso vença, pode conseguir uma melhor posição na segunda fase, ou fase quadrangular. Com 30 pontos, pode atingir a segunda colocação, caso Ituano e Ypiranga tenham resultados que favoreçam a equipe tricolor.

O atacante Henan, do Criciúma, está suspenso para esta partida, pois tomou o segundo cartão amarelo contra o Mirassol no último jogo. Do Figueirense, o mesmo vale para o zagueiro Rayne.

Provável escalação do Figueirense: Rodolfo Castro; André Krobel, Ítalo, Lucas Cezane e Renan Luis; Oberdan, João Paulo e Rodrigo Bassini; Andrew, Diego Tavares e G. Índio.

Provável escalação do Criciúma: Gustavo; Alemão, Marcel, Rodrigo e Hélder; Eduardo, Arilson e Felipe Matheus; Dudu Vieira, Silvinho e Marcão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FIGUEIRENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-SP 1 x 2 Figueirense Brasileirão Série C 18 de setembro de 2021 Marcílio 0 x 0 Figueirense Copa Santa Catarina 22 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Figueirense x Criciúma Brasileirão Série C 25 de setembro de 2021 17h (de Brasília) Figueirense x Joinville Copa Santa Catarina 03 de setembro de 2021 15h (de Brasília)

CRICIÚMA

JOGO CAMPEONATO DATA Criciúma 3 x 0 Mirassol Brasileirão Série C 18 de setembro de 2021 Juventus-SC 0 x 2 Criciúma Copa Santa Catarina 22 de setembro de 2021

Próximas partidas